В Госдуме испугались эпидемии: депутаты вызвали санитарных врачей

Направить в Государственную думу санитарных врачей для проверки эпидемиологической обстановки в здании попросил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой просьбой политик обратился на сегодняшнем заседании нижней палаты российского парламента.

«В стране практически эпидемия гриппа, – заявил Жириновский. – Может быть, пригласить специалистов для выявления инфекции в здании? Как-то сократить рабочие дни, или как-то их изолировать? Нельзя подвергать опасности носителей высшей государственной власти. У нас мощные санитарные врачи, я попросил бы направить их сюда для проверки эпидемиологической обстановки в Государственной думе».

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков согласился с коллегой. «Давайте попросим комитет по здравоохранению поработать в этом направлении», – отметил он.

Эпидемия гриппа зафиксирована уже в 43 регионах, за неделю количество субъектов РФ, где отмечена вспышка заболевания, возросла вдвое.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.02.19

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