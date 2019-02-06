Министр транспорта РФ рассказал, кто сопротивляется отмене транспортного налога

Минтранс РФ пока не готов обсуждать вопрос отмены транспортного налога – он не нарушает права автомобилистов и необходим для наполнения региональных дорожных фондов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, выступая сегодня на «правительственном часе» в Государственной думе.

О неоднократно звучавшем предложении отменить транспортный налог напомнил министру депутат от ЛДПР Сергей Маринин. Парламентарий подчеркнул, что «проблем с ним очень много» – в частности, это низкая собираемость и несправедливость расчета, на которую постоянно ссылаются автомобилисты. «Мощность двигателя автомобиля не влияет на состояние дороги», – пояснил депутат, и поинтересовался, почему министерство не хочет оставить только акцизы на топливо, с помощью которых также можно отрегулировать наполняемость дорожных фондов в регионах.

«Вопросы по налоговой политике, наверное, стоит переадресовать к Минфину, – отреагировал Дитрих. – Я могу сказать о нашем отношении. Суть транспортного налога такова, что это фактически не налог на использование транспортного средства. Это имущественный налог, не связанный с тем, передвигается ли транспортное средство или вообще стоит в гараже как музейный раритет».

Министр пояснил, что транспортный налог дает существенную прибавку к бюджету дорожных фондов регионов. «Наша предварительная проработка с регионами показала, что, мягко говоря, не все из них готовы на отмену транспортного налога», – сказал Дитрих, но при этом согласился, что налог представляет собой дополнительную – и зачастую немалую – финансовую нагрузку для россиян. При этом у регионов, желающих стимулировать развитие сферы личного транспорта, есть для этого все инструменты – они могут снизить этот платеж.

«Вопрос отмены транспортного налога мы на этом этапе с учетом мнения регионов не поддерживаем», – заключил Дитрих.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.02.19

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