В Госдуме появился желтый жилет: «Вы хотите, как в Париже?»

Министру транспорта РФ и депутатам Госдумы пригрозили протестами «желтых жилетов» по примеру массовых уличных бунтов во Франции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», символ парижских акций протеста в нижнюю палату парламента принес депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и заявил о возможной перспективе повторения парижских беспорядков.

«Нужно, чтобы люди в этом ходили?» – поинтересовался Ионов у коллег в ходе своего выступления в рамках правительственного часа, посвященного дорожной и транспортной ситуации в стране.

«Дороги – это хорошо, строить их надо, но как мы потом будем по ним ездить? Тут мы подходим к вопросам цен на топливо, – заявил Ионин. – Вчера замглавы ФАС заявил, что выявлен сговор на рынке нефтепродуктов, который привел к скачку цен на топливо, и в ближайшее время будет сформировано «одно из очень интересных дел по признакам сговора трейдеров». Очень хорошо, ждем».

При этом парламентарий подчеркнул, что наверняка «ни у кого в этом зале (Госдумы) нет сомнений, что сговор на рынке нефтепродуктов присутствовал и ранее, поэтому у нас такие цены на бензин».

При этом Ионин напомнил, что ранее «Справедливая Россия» предлагала отменить НДС для экспортеров нефти, что «повлияло бы на цену бензина», а судьба законопроекта о госрегулировании цен на бензин, внесенного «эсерами» еще в июле, до сих пор неясна.

«Почему-то не хотят даже выносить в повестку наш законопроект, – заявил он. – Я напомню, что в конце года во Франции, когда подняли цены на бензин, народ возмутился. К чему это привело, все помнят? Я напомню». На этих словах депутат достал из-под трибуны желтый жилет, и продемонстрировал его коллегам и министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

«Нужна нам такая реакция населения, нужно нам, чтобы они в этом ходили? Нет, не нужно. Тогда нам надо рассматривать инициативы, которые предлагают оппозиционные партии, чтобы не дай бог у нас люди в таких жилетах на улицы не вышли», – предупредил Ионин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.02.19

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