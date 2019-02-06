В Госдуме «заговорились»: Чечню назвали «страной» и отказались одобрять закон о народосбережении

Сегодня Госдума отказалась поддерживать законопроект о народосбережении, призванный, по мысли авторов из «Справедливой России», способствовать увеличению рождаемости. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представляя этот документ, депутат от «Справедливой России» Олег Нилов умудрился назвать Чеченскую республику «страной», которой удалось «без всяких законов» минимизировать потребление наркотиков и алкоголя.

В своем докладе Нилов заявил, что Россия – социальное государство, основной задачей которого является создание условий для сбережения и приумножения народа. «Об этом заявляют все, в том числе и президент страны», – напомнил он. В этой связи депутат предложил ввести персональную ответственность глав регионов за народосбережение, сделав этот показатель основным критерием для оценки работы губернаторов. «Все остальное у него может быть на «четверки» и «пятерки» – построил дороги, провел немереное количество форумов, но если народ на вверенной ему территории убывает, смертность растет – все, двойка ему, до свидания нужно говорить такому руководителю», – сказал Нилов.

Как считает депутат, в этом случае у губернаторов будут «совсем другие приоритеты в работе, и по-другому будут формироваться бюджеты». При этом Нилов отметил, что положительные примеры подобных действий руководителей субъектов уже есть. В частности, Нилов отметил главу Пензенской области Ивана Белозерцева, который «не дожидаясь наших законов предписал всем руководителям – при согласии, конечно, женщин, которые могут стать матерями, но хотят почему-то прервать беременность – в обязательном порядке проводить переговоры». В результате 800 женщин решили не делать «этого преступления». «Вот пример, человек действительно заинтересован увеличить рождаемость», – сделал вывод депутат.

«Еще пример – Рамзан Ахматович Кадыров без всяких законов практически минимизировал употребление наркотиков и алкоголя в своей стране... простите, республике», – сказал Нилов.

Между тем, продолжил он, во многих регионах «мы наблюдаем по пять магазинов в одном доме, продающих алкоголь, табак и вредные продукты питания». «Я считаю, что это дело региональной власти – создать условия для здорового образа жизни и обеспечить это через кошелек и карман граждан», – подытожил Нилов.

Оговорка про Чечню не осталась незамеченной. «Олег Анатольевич, страна у нас одна. Общая», – поправил депутата вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Профильный комитет по госстроительству раскритиковал законопроект «эсеров». «Мы все устали, – сказал представитель комитета Отари Аршба, отметив, что инициатива рассматривается последней на заседании. – Но мои коллеги поставили меня в такое положение, что они хотят сберечь народ, а я тут с комитетом сопротивляюсь». Парламентарий назвал инициативу «эсеров» не законопроектом, а лозунгом, который в «таком виде принимать нельзя». «С уважением отношусь к этой инициативе, уверен, она вызвана благими намерениями, но законопроект очень сырой и в этом виде не может быть принят», – заключил Аршба.

В итоге проект поддержали лишь 26 депутатов, и он был отклонен уже в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.02.19

Замминистра пожаловался на острый дефицит оборудования у спасателей МЧС. / Определены самые «загруженные» станции московского метро. / В Госдуме появился желтый жилет: «Вы хотите, как в Париже?». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»