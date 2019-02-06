Россиянам разрешат торговать электроэнергией

Россиянам разрешат производить электроэнергию и даже продавать ее. Повезло в основном жителям южных регионов, где много солнечных дней – поскольку речь идет, в том числе, и о возобновляемых источниках энергии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Согласно документу, который кабинет министров внес в Госдуму, разрешает россиянам владеть генераторами электроэнергии и продавать излишки эелектричества. Правда, максимальная мощность такого генератора не должна превышать 15 кВт. Кроме того, замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, уточнила, что «законопроект не предполагает установки систем микрогенерации в многоквартирных жилых домах», при том, что он «направлен прежде всего на удовлетворение собственных бытовых нужд». Есть и плюсы: платить налоги тем, кто будет продавать энергию, за эту деятельность не придется.

Депутат Иван Медведев сообщил, что думский комитет по энергетике поддержал законопроект, который будет способствовать развитию «зеленой энергетики». При этом он отметил, что разрешенную мощность стоило бы увеличить.

Между тем, идея правительства вызвала массу вопросов у депутатов – парламентарии ожидаемо вспомнили бывшего «главного энергетика России» Анатолия Чубайса. Ответить чиновники смогли далеко не на все вопросы.

В частности, депутат Николай Осадчий поинтересовался у замминистра, как могут измениться объемы производимой электроэнергии, а также тарифы и цены. Оказалось, что пока чиновники не могут предоставить сколько-нибудь точные прогнозные данные – их просто нет. «Как изменится рынок – будет зависеть от того, какое количество граждан пожелают опробовать этот механизм, – заявила Бондаренко. – Сначала будет небольшой объем, измеряемый десятками мегаватт, вряд ли больше». «Оценивать [работу закона] будем уже по результатам внедрения», – сообщила представитель Минэнерго.

Что касается доли российских производителей на рынке микрогенераторов, то соответствующую справку Бондаренко пообещала представить ко второму чтению – поскольку на данный момент Министерство такими данными не располагает.

Чиновница отдельно подчеркнула, что деятельность по установке микрогенерации, включая выдачу излишков в сеть, не является предпринимательской деятельностью. Правда, сроки окупаемости у таких генераторов довольно большие – до 20 лет. «Но сроки окупаемости будут снижаться в случае роста цены на электроэнергию», – успокоила она депутатов и сообщила, что «не является целью внедрить механизм окупаемости в электрогенерацию, целью является внедрить в принципе систему микрогенерации».

Либерал-демократ Владимир Сысоев назвал инициативу правительства хорошей, и поинтересовался, не будет ли проблем у граждан с генерирующими поставщиками. По словам чиновницы, правительство намерено разработать проект подзаконного акта, который будет устанавливать специальную упрощенную процедуру для подключения к сети, в которую будут поступать излишки электроэнергии.

«Сегодня мировой опыт показывает, что сложилась парадигма развития мировой энергетики в части децентрализации. И в РФ тоже возникла потребность ухода от централизованной системы», – заявила депутат-«единоросс» Наталья Назарова.

«Эсеры» законопроект также поддержали. При этом депутат Валерий Гартунг напомнил о скандальном заявлении Анатолия Чубайса, касающемся стоимости электроэнергии. «Сегодня идет дискуссия в обществе, поднятая известным человеком, что у нас, дескать, дешевая электроэнергия, надо брать больше денег за это. Так вот, электроэнергия у нас сегодня достаточно дорогая», – сказал Гартунг и отметил, что серьезный эффект в этой сфере дало бы развитие малой генерации, а не микро-, как предлагает сегодня правительство. Это позволило бы снизить тарифы, считает депутат.

Парламентарии предложили правительству повысить порог допустимой мощности до 50 или 100 кВт. В ответ замминистра пояснила, что порог в 15 кВт был выбран по соображениям безопасности подключения объекта без необходимости модернизации сети и трансформаторного оборудования. Чиновница пообещала, что ко второму чтению правительство рассмотрит поправки депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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