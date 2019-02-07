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Четверг, 7 февраля 2019, 11:59 мск

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Московским школьникам разрешат не сдавать ЕГЭ

Депутаты Госдумы намерены обратиться с предложением к министру просвещения РФ остановить в Москве зоны альтернативной итоговой аттестации школьников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий запрос уже подготовлен, сообщил сегодня заместитель председателя думского комитета по образованию, либерал-демократ Борис Чернышов.

Депутат подержал инициативу мэра Москвы Сергея Собянина о замене Единого госэкзамена (ЕГЭ) на электронное портфолио. Правда, парламентарии сочли, что речь должна идти не о полной замене единого госэкзамена, а об альтернативе для школьников. Ученики должны получить возможность самостоятельно выбрать, будут ли они сдавать ЕГЭ или предпочтут вариант с электронным портфолио.

«Система образования Москвы намного более передовая, – отметил Чернышов, пояснив, что возможность перехода на иной способ итоговой аттестации существует. – Об этом мы должны говорить, когда некоторые чиновники не видят альтернативы ЕГЭ».

Кроме того, сообщил депутат, учитывая, что на педагогах в школах лежит сильнейшая нагрузка, следует предоставлять им годовой оплачиваемый отпуск не раз в 10 лет, а каждые пять лет.

Чернышов также напомнил о последнем скандале со школьным питанием, когда в пище для школьников нашли червей. «От количества проводимых тут слушаний и круглых столов количество червей в еде не меняется», – подчеркнул он. В этой связи либерал-демократы вышли с инициативой дать протокольное поручение профильному думскому комитету запросить чиновников о состоянии сферы школьного питания. При этом парламентарий назвал недопустимой идею депутата гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной, предложившей вообще отменить бесплатное питание в школах.

Москва, Татьяна Дорофеева

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