Автономный Рунет: правительство уже готово потратить 20 миллиардов

Правительство РФ готово направить на реализацию проекта закона об автономной работе Рунета 20 млрд рублей. Об этом сообщил автор документа, член Совета Федерации Андрей Клишас.

«Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер. В паспорте проекта «Информационная безопасность», который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий», – цитирует сенатора РИА «Новости». Клишас также уточнил, что речь идет о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

По словам сенатора, как только данный Центр мониторинга начнет работу и проведет анализ структуры Сети, будут определены «реальные» угрозы, а также выбрано оборудование, позволяющее им противодействовать. После это можно будет определить объем необходимых средств на дальнейшие мероприятия.

В то же время в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ пока затруднились оценить общую сумму затрат на защиту Рунета от внешних угроз. Как отметил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов, пока неизвестна архитектура будущей системы безопасности.

«Сейчас мы, к сожалению, не может четко сказать ее конфигурации в окончательном виде. Есть масса наработок, но они пока еще на уровне наработок. Не зная окончательно структуры сетей операторов связи, структуру взаимосвязей, которые между ними существует, даже не просто структуру, а всю совокупность и весь перечень, мы, действительно, не можем до конца сказать, сколько будет стоить такая система», – сказал Иванов на заседании комитета Госдумы по информации, информтехнологиям и связи, передает «Интерфакс».

Он подтвердил, что «деньги на сегодняшний день зарезервированы. «Но мы пока не знаем, достаточно их или нет или они с избытком. Пока, по нашим прикидкам, мы зарезервировали эти суммы», – отметил Иванов, но не уточнил, о какой сумме идет речь. Однако Счетная палата в официальном отзыве, который цитирует «Интерфакс», замечания и не поддержала инициативу. В частности контрольный орган отметил, что «реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату».

Стоит отметить, что профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об автономном Рунете в первом чтении. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика. «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком», – отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. «Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет», – говорится в документе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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