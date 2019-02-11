В Госдуме ищут рецепт, как спасти паллиативный бюджет от разграбления

Структурам власти, которые занимаются распределением бюджетных средств, нужно отказаться от бюрократического подхода при финансировании программы оказания паллиативной помощи. В противном случае, как сказал сегодня парламентских слушаниях в Госдуме секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, худшие опасения относительно очередного «освоения» бюджетных средств могут оправдаться.

«Хосписов пока немного, но они уже есть. Правда, есть опасность, что к этому важному делу отнесутся бюрократически. Чиновники закупят оборудование на выделенные деньги, пусть даже самое современное, отчитаются, скажут, вот как мы эффективно потратили деньги, – предположил он. – Насчет эффективности то же вопрос… Не забыта еще история с томографами, еще некоторые на свободу не вышли, которые заработали на закупке этого оборудования. Я никого не обвиняю, но жизнь есть жизнь надо тоже об этом помнить».

Как считает Фадеев, в сфере паллиативной помощи нужно применять проектный подход. «Нужен проектный подход. Оценивать надо то, что предлагают регионы, на что они просят деньги, сам проект. Деньги надо выделять именно на проект. А не по нормативу»,– подчеркнул он.

В этой связи Фадеев предложил создать на федеральном уровне комиссию, в которую должны войти как чиновники, так и врачи, и представители некоммерческих организаций.

Ранее сегодня на парламентских слушаниях министр труда РФ Максим Топилин сообщил, что с 2022 года в рамках нацпроекта «Демография» планируется финансирование некоммерческих организаций, которые возьмут на себя заботу о паллиативных больных, – по 2 млрд рублей ежегодно. «Если в регионах этот процесс пойдет, мы сможем скорректировать эту цифру»,– сказал он.

По оценкам Минздрава РФ, в России паллиативная помощь требуется 734 тысячам пациентов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.19

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