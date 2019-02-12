Россия оказалась перед новой угрозой

В Россию готовится широкомасштабное вторжение экстремистов под прикрытием агрессивных церковных организаций. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании Госдумы заявил член фракции КПРФ Сергей Гаврилов в рамках парламентской «десятиминутки». По его оценке, события на Украине и других странах показывают, что эта угроза может стать реальностью ближайшего будущего.

В своем выступлении парламентарий заявил, что для России приоритетное значение имеет правозащитная тематика и системная защита прав человека. «Мы накопили немалый опыт, особенно в межрелигиозной, межнациональной сфере. Россией сделано немало в области миротворчества и на Кавказе, и нашим юбиляром Казбеком Тайсаевым в Донбассе, и в Сирии, – напомнил он о действиях российских военных. – Я думаю, что тот огромный опыт, который аккумулировала наша страна, дает достаточно оснований для того, чтобы оценивать состояние прав человека и в других странах, в том числе и в США, и на Украине. В тех самых США, где безвинно томятся наши соотечественники, в том числе тяжелобольной Роман Селезнев».

«Это тяжелобольной юноша, сын нашего коллеги, депутата Государственной думы. В той самой Америке, где провозглашаются незыблемость прав на свободы вероисповедания, и где готовятся серьезные репрессии в отношении американской православной церкви, – предупредил Гаврилов. – Это чисто американская организация, где только активных прихожан более 100 тысяч».

Парламентарий сообщил, что предстоятель американской православной церкви «десять дней назад на юбилее» патриарха РПЦ заявил о поддержке России в связи с расколом на Украине. При этом, как сказал Гаврилов, в отношении самих православных в США готовятся «серьезные дискриминационные меры».

Комментируя ситуацию на Украине, Гаврилов подчеркнул, что в этой стране происходит массовое нарушение прав человека со стороны властей. Он обратил внимание, что сегодня там ведется «информационная война против собственного народа», и там «остается плацдарм для роста угроз в отношении нашей страны». В частности, Украина приняла законы, которые позволяют «захватывать религиозные здания и сооружения».

Однако угрозу парламентарий видит не только в этом. «Совсем недавно в Киеве под руководством известного кровавого пастора Турчинова состоялся координационный совет экстремистских сектантских сил по подготовке широкомасштабного внедрения в нашу страну, – заявил депутат Госдумы. – По сути – это повторение начала 90-х годов, когда наша страна стала полем для массового вмешательства преимущественно заокеанских тоталитарных агрессивных сект».

«На примере Украины развязывается новый виток цветных революций, только уже в религиозной сфере, создание управляемого хаоса на Балканах и на Ближнем Востоке», – считает Гаврилов.

В этой связи он процитировал известное высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что следует защищать права человека, и прежде всего – свободу вероисповедания. «Нужно принять ряд серьезных мер по ответу на вызовы, с которыми сталкивается наша страна», – сказал депутат и предложил поддержать миротворческие организации, которые «активно выступают за разоружение, за мир, за нераспространение современных видом вооружения». Одной из таких организаций он назвал «Боевое братство».

Вместе с тем он предложил усилить контроль и надзор за теми религиозными организациями, центр управления которыми находится за рубежом. Гаврилов считает, что нужно «серьезно ограничить правоспособность этих организаций, вплоть до их ликвидации». «Правовой ликвидации, имеется в виду», – поправился он и вновь предложил упростить соотечественникам получение российского гражданства и признать Луганскую и Донецкую народные республики.

Москва, Татьяна Дорофеева

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