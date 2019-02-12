российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 февраля 2019, 00:04 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Коррупции не хватает черного нала»: Жириновский объяснил, зачем вернут ларьки на улицы городов

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул неожиданную версию причины появления идеи Минпромторга РФ вернуть на улицы городов и поселков ларьки и торговые павильоны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик объяснил эту инициативу нехваткой средств в бюджете и потребностью коррупционных структур в «черном нале».

«Вновь возвращаем ларьки. Чисто большевистский вариант – убрать все павильоны торговые! Подумали. Неет, вернуть! Когда это кончится? Две крайности: построить – разрушить!» – заявил Жириновский.

«Почему сейчас возвращают? Снизились налоги в стране, поскольку ларьки все же что-то платили. И нету нала для коррупции, весь нал был в ларьках, – предложил Жириновский объяснение инициативе Минпромторга. – Между крупными структурами оплата идет только по безналу, как там выдрать деньги для коррупции? Посмотрели – не хватает денег для коррупции, давайте вернем лоточки, и они опять будут носить деньги в кабинеты». Лидер ЛДПР выразил уверенность, что ларьки в итоге вернут на улицы. «Вы сносите – мы поддерживаем, вы вернете – мы поддержим. Действительно, мелкая торговля – это грязь и черный нал. Но это и рабочие места, это товары, которые будут ближе к жителям», – сказал Жириновский.

Напомним, ранее в интервью «Российской газете» заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил об инициативе возврата на улицы городов ларьков и автолавок.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.19

Россия оказалась перед новой угрозой. / Россия тонет в разногласиях: общество разобщено. / Эксперты рассказали об «истинной цели» российских беспилотных «Посейдонов». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Госдума

«Чтобы думали и запомнили»: штрафы за фейк-новости будут запредельными

Обойдутся без выполнения наказов: «Единая Россия» похвасталась рейтингом и закрыла оппозиции путь к бюджету

Сенатор Клишас взялся за детей: теперь их будут отправлять в интернаты без решения суда

Госдума дала добро: в России садоводов и животноводов вернут на рынки по упрощенной схеме

Голливуду грозят ограничения в России? В Госдуме предлагают установить «золотой щит» для отечественного кино

Жириновский накажет депутата Лугового за поддержку «автономного Рунета»

«Законопроект на букву «г»: Госдума со скандалом поддержала в первом чтении создание автономного Рунета

Жириновский указал на крупную ошибку в статье Суркова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, Жириновский Владимир, правительство РФ,

Новости партнеров