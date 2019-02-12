Голливуду грозят ограничения в России? В Госдуме предлагают установить «золотой щит» для отечественного кино

Известный режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко призвал ограничить в России показ зарубежных фильмов. Выступая сегодня в нижней палате парламента на встрече за круглым столом о перспективах отечественного кинематографа, он предложил поставить «золотой щит» перед иностранным кино, доля которого, по его мнению, в прокате не должна превышать 20-30% от общего объема.

«Зачем нам нужно кино? – задался вопросом парламентарий. – Телевидение необходимо, без него развалится страна, это один из столпов. И у них все в порядке, насколько я знаю. Почему они сами себя окупают? Это не только затраты государства, это самоокупаемая история. Почему так случилось?» Одна из причин, отметил Бортко, в том, что телевидение необходимо государству для воспитания населения, а отдачи от кино государство не чувствует.

«Китайская система! Резкое ограничение западных фильмов – до 20-30. Как было в Советском Союзе, – предложил рецепт Бортко. – Все будет наше – актеры, режиссеры, все вернется через два-три года, и все будет как в Китае. Дружба с Западом у нас никогда не получится, они нас не понимали, и не поймут. Надо делать для себя, смотреть на себя самих, думать, как сделать так, чтобы 90% фильмов было бы наших. Чтобы не было «Юниверсал пикчерз».

Бортко даже похвалил советскую власть за саму схему кинопроизводства и кинопроката, при которой было построено несколько национальных студий («Ленфильм», «Мосфильм», «Таджикфильм» и т.д.), «которые говорили о своих проблемах». «Отдайте деньги на студии, сделайте их государственными!» – призвал депутат.

Он также напомнил, что сам работал в советское время на национальной студии «Ленфильм». «На студии, когда я работал, в год снимали 20 фильмов. Мы знали друг друга, кто на что способен, кто должен сейчас снимать, а кто нет. И фильмы были заточены, потому что они были нужны. Кому они сейчас нужны – бог его знает. Государству – нет», – подчеркнул Бортко.

Между тем генеральный директор UPI Россия Вадим Иванов, также выступавший на заседании, обратил внимание, что 74% кассовых сборов в России создается счет именно иностранного кино. «Это хребет, на котором держится кинопрокат», – подчеркнул он. «Когда мы говорим о протекционизме, надо к этому подходить осознанно. Китайская модель приведет к крушению», – высказал уверенность Иванов.

При этом за последний год в России снизилось число зрителей, посетивших кинотеатры, на 9%. Причины этого пока неясны – возможно, «Голливуд начал снимать другое кино», а возможно, виновата система возрастных рейтингов, которая ограничивает доступ молодежи. «При том, что доступ к Интернету вообще не ограничен, они уходят туда, – отметил Иванов. – Мы увеличиваем общую посещаемость за счет старшей возрастной аудитории, которая переходит на российское кино».

Выходом могло бы стать увеличение бюджетного финансирования российских фильмов, полагает он. «Например, у нас есть 200 фильмов, из них 100 получат поддержку – против 70 сегодня», – пояснил Иванов.

Стоит отметить, что министерство культуры РФ отказалось от сокращения доли сеансов зарубежного кино до 35%, сообщила на заседании директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

Москва, Татьяна Дорофеева

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