Сенатор Клишас взялся за детей: теперь их будут отправлять в интернаты без решения суда

Законопроект, разрешающий судебным приставам передавать детей в интернаты для сирот на основании только акта органов опеки и без решения суда, принят сегодня Государственной думой в первом чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ разработан депутатами-«единоросами» Оксаной Пушкиной, Ириной Родниной, Еленой Вторыгиной, а также сенатором Андреем Клишасом.

Как пояснили соавторы законопроекта, речь идет исключительно о тех случаях, когда судебный пристав отыскал ребенка, который был в розыске, а законный представитель (отец, мать или родственник) не может немедленно его забрать. Документ вызвал долгую дискуссию в Госдуме – несколько парламентариев указали инициаторам проекта, что судебный пристав не должен отбирать детей в одиночку, с ним вместе обязательно должны находиться педагоги и психологи.

Депутат Тамара Плетнева обратила внимание, что законопроект стал уже третьим, представленным этой группой депутатов. «Он действительно сложный. Чтобы учесть все нюансы, над ним надо еще работать. Я единственный депутат, который воздержался на комитете от его поддержки», – уточнила Плетнева.

Тем не менее, по ее словам, все замечания можно исправить ко второму чтению. «Все ваши замечания можно учесть – например, что не может один пристав осуществлять эту деятельность, – отметила она. – Кроме того, не прописано четко, что это касается только тех родителей, у которых один лишен родительских прав. Если бы оба были лишены, был бы вообще идеальный закон».

«Эсер» Валерий Гартунг также законопроект поддержал, признав, что «тема очень болезненная», но все проблемы можно урегулировать до второго чтения.

«Главный субъект, в интересах которого мы сегодня должны действовать – это интересы ребенка», – веско сообщила с трибуны «единоросс» Ирина Яровая, напомнив, что «судебные приставы и правоохранители не могут прикасаться ни к одному ребенку без участия педагогов и психологов», невзирая на то, как далеко находится родитель.

«Закон касается всех родителей, не только лишенных родительских прав, – предупредила она. – Поэтому надо ко второму чтению заложить участие педагога и психолога. Нельзя отказываться от того, что гарантирует самое главное – психическое здоровье ребенка». Ответственность на случаи, когда один из родителей увозит ребенка и скрывает его от второго, Яровая возложила на семью, предложив установить ответственность вплоть до уголовной для тех, кто не исполняет решения суда и прячет ребенка.

Предложения добавить к приставам врачей возмутило соавтора документа, Оксану Пушкину. «Нас всех это волнует, мы все родители, но я немножко поражена и разочарована, – сказала она. – Все-таки либо мы изучаем и вникаем в те законопроекты, которые мы принимаем, и не в последний момент въезжаем. Либо мы не трогаем и не самовыражаемся по этой теме. Объясню – мы, авторы, вносим изменения в 79 статью, ликвидируем правовую коллизию. Статья уже предусматривает отобрание ребенка с привлечением ОВД, психолога и врача. Нет, мы заново начинаем это обсуждать – либо мы друг друга не слышим, либо какие-то другие причины возникают? Ирина Анатольевна правильно сказала – мы родили новый механизм, но мы его хотим сейчас закрепить, потому что он не новый, он уже прописан».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «разысканный ребенок может быть помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании акт органа опеки и попечительства. Закрепление административной, а не судебной процедуры связано с необходимостью принятия неотложных мер по передаче ребенка органам опеки и попечительства в целях исключения повторного сокрытия должником разысканного ребенка».

Законопроект был принят 363 голосами «за» при 39 «против» и двух воздержавшихся.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.02.19

В уральских агрохолдингах ФСБ и налоговая проводят выемку документов. / Александр Друзь о скандале с подкупом: все было наоборот. / В соцсетях высмеяли демарш Соболь в отношении «Конкорда». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»