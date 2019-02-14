Жириновский оригинально поздравил лидера «Справедливой России» с днем рождения: в ответ «эсеры» сравнили его с животным

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский оригинально поздравил с днем рождения коллегу, главу «Справедливой России» Сергея Миронова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный либерал-демократ страны напомнил про скандальную статью помощника президента Вячеслава Суркова и предположил, что Миронов «доконает «Справедливую Россию».

«Давайте поздравим Сергея Михайловича Миронова с днем рождения, – предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая заседание. – Он взял отпуск за свой счет и отсутствует для того, чтобы подготовиться к следующим политическим успехам – для того, чтобы политическая партия «Справедливая Россия» под его руководством одержала убедительную победу в будущем. Правильно? Владимир Вольфович что-то хочет сказать?»

Жириновский в свою очередь сделал жесткое заявление в адрес Миронов и его партии. «По поводу дня рождения – вы, конечно, пожелали успехов, но может быть наоборот, – сказал лидер ЛДПР. – Может быть, партия погибнет под его руководством окончательно. Мы еще не знаем, этот поворот нам не видно. Я больше прагматик и критик, мы все читали статью Суркова – а тут левый поворот. Непонятно, куда идем. Сурков нас зовет в монархию, а Миронов – в новый социализм. Какой новый социализм? С каким лицом, венесуэльским, северокорейским? Чего он хочет? Мы оппозиция, имеем право дать и другую точку зрения. Скорее всего, он до конца доконает «Справедливую Россию».

«У нас есть сильная коммунистическая партия, они уже 102 года сидят и мучают всю страну!» – завершил реплику Жириновский под смех зала.

«Другого поздравления вряд ли стоило ожидать, – отреагировал на слова лидера ЛДПР Володин. – Но нам необходимо заботиться о том, чтобы наши оппоненты были с нами как можно дольше, потому что мы не знаем, кто придет им на смену. Поэтому давайте бережнее относиться друг к другу. А что касается монархии – по-моему, это ваше предложение, с которым вы выступаете на протяжении 30 лет».

За лидера своей партии вступились думские «эсеры» – Олег Нилов и Валерий Гартунг.

«Владимир Вольфович, вы, конечно, у нас такой слон, можно сказать, мамонт политики, – подобрал он корректное, со своей точки зрения, сравнение. – Но сейчас сложные времена, негоже так вести себя и разбрасываться обвинениями в адрес руководителя партии». На этих словах Нилову отключили микрофон, и дальнейшее увещевание Жириновскому звучало много тише. «Мы желаем вам благоразумия, сегодня оно вас подвело», – заключил Нилов.

Сравнение Жириновского со слоном не понравилось спикеру Госдумы. «Стараемся не сравнивать с самыми большими, любимыми нами, добрыми животными политиков, потому что это ваше тяготение к американскому подходу, у них всегда в этой части есть свои сравнения, – порекомендовал он. – А, во вторых, Владимир Вольфович поздравил, высказал честно, открыто, то, что он хотел сказать. Завтра придет Сергей Михайлович [Миронов], выскажет честно и открыто то, что он хочет».

После этого слово попросил депутат Гартунг. Он обратился к спикеру с просьбой пресекать личные выпады одних депутатов в отношении других, и отметил, что корректное отношение друг к другу поднимет и престиж самой Государственной думы. С этим предложением Володин согласился.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.02.19

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