Россия будет выдавать преступников Северной Корее

Госдума поддержала ратификацию договора между Россией и Северной Кореей о передаче преступников на родину. Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь в документе идет только о тех, кто был приговорен к лишению свободы – но не к высшей мере наказания.

Как пояснил замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин, в российских тюрьмах находится 36 граждан КНДР. Согласно договору, эти люди могут быть переданы для отбывания наказания в государство своего гражданства. При этом в договоре содержатся не только нормы, которые предусмотрены российскими законами. Например, в передаче осужденного может быть отказано в случае, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам государства вынесения приговора. В России такого основания для отказа в передаче осужденного нет.

Кроме того, договор предусматривает, что осужденный не может быть привлечен к ответственности в своем государстве за те же преступления, за которые уже получил срок в чужом.

Северная Корея ратифицировала договор в феврале 2018 года. Документ, как отметил чиновник, распространится только на тех граждан, кто приговорен к лишению свободы, и не касается тех, кого в Северной Корее приговорили к высшей мере наказания. Правда, вопросы передачи таких преступников также могут быть решены двумя государствами.

Ратификацию договора Госдума поддержала единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.02.19

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