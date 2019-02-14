Воздушное пространство России становится «штрафным»: Госдума позволила увеличить санкции за авианарушения

В России будут в несколько раз увеличены штрафы за нарушения в воздушном пространстве и правил полетов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», наказание будет грозить не только пилотам гражданской авиации, но и владельцам беспилотников. Соответствующий законопроект Государственная дума поддержала сегодня в первом чтении, невзирая на доводы оппозиции о том, что санкции в отношении беспилотников могут быть спровоцированы многочисленными антикоррупционными расследованиями с использованием съемок дворцов и вилл с воздуха.

В частности, внесенный правительством РФ законопроект предполагает увеличение штрафов для граждан – в 10 раз, на должностных лиц – в 4 – 5 раз. За нарушение правил полетов санкции должны вырасти в 10 раз, а за повторное нарушение в течение года штраф вырастает до 10-20 тысяч рублей, либо грозит лишение прав управления судном. Кроме того, документ разрешает налагать штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей на владельца беспилотника, не имеющего при себе документов на право управления таким аппаратом.

Представляя законопроект, замминистра транспорта РФ Николай Захряпин сообщил, что из 19 воздушных катастроф и аварий в 2017 году большая часть приходится на частников, а основной причиной стало нарушение правил использования воздушного пространства.

Между тем, депутат от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание на резкое повышение штрафов для владельцев беспилотников. Он напомнил, что в связи с ужесточением правил для полетов таких устройств ранее не раз высказывалось мнение, что это попытка ограничить их использование, чтобы помощью таких аппаратов не снимали дачи и особняки чиновников в рамках антикоррупционных расследований. Теперь же закон доведет ситуацию до абсурда: «если люди снимают свадьбу сверху – 50 тысяч штрафа», – указал Куринный, предложив вводить такое наказания только для полетов вблизи закрытых территорий и военных баз.

«Основная цель – ввести дополнительное усиление ответственности, чтобы пилоты воздушных судов были более дисциплинированы и законопослушны», – заявил в ответ федеральный чиновник.

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов попросил замминистра предоставить статистику по количеству нарушений, совершенных именно беспилотниками, и статистику таких происшествий, повлекших какие-либо серьезные последствия. «Гражданская авиация понятно, река и море тоже, а дроны – это отдельный пункт», – подчеркнул он.

Отыскать подходящие примеры из российского опыта замминистра транспорта не смог. «Примеры? Это и Лондон, и Гатвик», – сообщил он депутатам. После этого чиновник сослался на некую информацию, «известную всем, о которой писали СМИ», и сообщил о подготовке Украиной армии дронов для вторжения в Россию. «Нам не хотелось бы доводить ситуацию до той черты, когда возникнут примеры», – заявил он наконец.

После очередного депутатского вопроса с просьбой все же назвать цифру нарушений в России и конкретные примеры, если они есть, Захряпин признал, что в России за все годы использования беспилотников не случилось ни одного ЧП с последствиями. Количество нарушений с использованием беспилотников с 2015 по 2017 год составило 1 324 – это по всей территории РФ.

Несмотря на возражения депутатов оппозиционных фракций, законопроект был принят большинством голосов в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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