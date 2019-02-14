«Утекают триллионы»: бурный рост тарифов ЖКХ запрограммирован Минфином РФ

Дыры в российском законодательстве, которые «продавил» Минфин РФ, позволяют крупным компаниям-поставщикам не проводить конкурентные закупки, что открывает возможность обосновать практически любой коммунальный тариф «экономическими причинами», в результате чего «утекают» триллионы рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Депутат напомнил, что поправки Минфина в ФЗ №223 были приняты в 2017 году. Благодаря им, законом больше не регулируются закупки крупных компаний у тех поставщиков, 25% и более в уставном капитале которых принадлежат заказчикам. Через эту «дыру», по оценке Гартунга, «утекают триллионы рублей».

Депутат пояснил, что закон регулирует закупки естественных монополий, а «это регулируемые виды деятельности, стоимость их услуг устанавливается законом». «Это все виды тепловой, электрической энергии, то есть это фактически расходы граждан, – объяснил Гартунг. – Кроме того, это компании под госконтролем. То есть это около 70% российской экономики, и фактически то, за что граждане платят больше всего».

Он также пояснил, как компании пользуются этой «дырой» в законе. «Какая-то тепловая компания захотела поменять трубы. По закону она должна проводить закупки через конкурентные процедуры, так как она этими закупками объясняет свои затраты на формирование тарифа, и это все проверяет региональная энергетическая комиссия, – отметил «эсер». – Поэтому в 223 ФЗ заложено, что закупки всех этих компаний должны проводиться по максимально конкурентным процедурам».

«Лазейка такова: эта компания покупает у любой конторы 25% уставного капитала – а сейчас минимальный уставный капитал равен 10 тысяч рублей, и через нее может покупать неограниченный объем товаров и услуг без проведения конкурентных процедур, – объяснил парламентарий. – Таким образом они обоснуют любую стоимость электроэнергии, тепловой, воды, любых товаров и услуг, стоимость которых регулируется нашим законодательством. Мы предлагаем убрать эту лазейку, вернуть законодательство в то состояние, в котором оно находилось до принятия поправки».

Правительство РФ, по словам Гартунга, признает наличие проблемы, однако хочет вернуться к обсуждению после того, как изучит действие принятых в 2017 году поправок Минфина. «Наш проект не поддержали, так как готовят свой. Но прошло больше года – и ничего нет», – сказал депутат и обратил внимание, что по 223 ФЗ проходят закупки на общую сумму в 30 трлн рублей в год.

«Нет у Минфина информации, какой объем закупок проходит теперь мимо. Мы только эмпирическим путем можем это вычислить», – подчеркнул парламентарий, предположив, что речь идет о триллионах рублей, ежегодно «утекающих» через эту «дыру».

«Единоросс» Алексей Канаев подтвердил – правительство и профильный думский комитет идею Гартунга не поддержали, хотя депутат «как всегда ярко и звонко рассказал о проблеме».

«Практика [действия поправок Минфина] пока не проанализирована», – пояснил Канаев.

Он также сообщил, что правительство само намерено закрыть эту «дыру» в законе, и уже готовит новый законопроект, который скоро будет вносить в Госдуму. Правда, он предполагает не столь кардинальные меры, как предложил Гартунг. «Правительство предложило ограничить число участников, которые могут воспользоваться данной нормой, составит соответствующий реестр», – уточнил «единоросс». При этом, как предполагается, составлять и вносить правки в этот список будут сами федеральные чиновники.

«Комитет говорит «давайте проанализируем». Да они эту информацию не получат, компания вообще не обязана эту информацию давать», – остудил пыл оппонентов Гартунг.

«Мы проанализуем результаты работы этих компаний, повысилась эффективность – или понизилась, – не согласился Канаев. – Если кто-то использует эту лазейку для неблаговидных финансовых деяний, это безусловно ухудшит финансовое состояние компаний».

«Когда нам с этой трибуны говорят, что нет 11 млрд рублей, чтобы повысить пенсии военнослужащим, и в то же время отказываются перекрыть лазейку в несколько триллионов рублей, через которые утекают государственные деньги – что можно сказать про такой парламент? – задал риторический вопрос Гартунг. – Не обижайтесь потом на эпитеты, которыми вас награждают граждане».

«Вы не увидите, куда ушли деньги. Вам скажут, что все затраты были обоснованы, – предположит также «эсер». – Все в итоге утверждено региональными комиссиями. Речь о том, что мы пытаемся вскрыть эти потоки, а вы говорите – посмотрим. Да вы никак их не посмотрите».

Перспектива не увидеть, куда и как утекают триллионы рублей, не испугала «единороссов». Законопроект Гартунга поддержали всего 82 депутата, и инициатива была отклонена уже в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.02.19

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