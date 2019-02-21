«Мусорная» реформа в действии: «Семьи подумывают отдать детей в детдома»

В России обостряется социальная обстановка после начала так называемой «мусорной» реформы – некачественное оказание услуг и взлет платежей за вывоз отходов провоцирует массовое недовольство населения, в том числе, из-за снижения уровня жизни. Как заявил сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин, многодетные сельские жители, которым в несколько раз подняли плату за вывоз мусора, даже задумались о передаче собственных детей в детдома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем выступлении парламентарий напомнил, что «мусорная проблема» стала отдельной темой в прозвучавшем накануне послании президента РФ Владимира Путина. «Во многих регионах операторами стали мутные компании без своих мощностей, техники и даже мусорных баков, – отметил Торощин. – Особенно остро ситуация встала в январе, когда на улицах была просто помойка».

В качестве примера депутат привел ситуацию в Волгограде, где региональным оператором было избрано ООО «Управление отходами-Волгоград», и в новогодние праздники, по словам Торощина, отходы не вывозились.

«Мусор разносился ветром по улицам, и создавалось ощущение, что мы находимся в Средневековье: идешь по улице, а мусор везде бултыхается, – рассказал депутат. – А ближе к лету появятся еще большие проблемы: ухудшится обстановка, появятся полчища крыс, насекомые, будет смрад, инфекционные заболевания, наши граждане будут часто болеть. И у всех возникает вопрос: куда вы, господа чиновники, смотрели, когда выбирали регионального оператора?»

При этом, как подчеркнул парламентарий, вопросы у россиян возникают не только к качеству услуги по вывозу мусора, но и к формированию тарифа и начислению платы. «Во многих платежках учтены давно умершие родственники, – сообщил Торощин. – А в некоторых регионах говорят о том, что семьи в сельской местности подумывают, чтобы отдать детей в детские дома. Потому что там, где 6-7 детей, для людей непосильна ноша – платить еще и за мусор полторы-две тысячи рублей».

Депутат подчеркнул, что из-за «мусорной реформы» в регионах создается серьезное социальное напряжение, люди возмущены несправедливыми тарифами и самой схемой обращения с отходами. Для снижения нормализации ситуации ЛДПР вновь предложила ввести прогрессивную шкалу налогообложения, и за мусор «брать больше денег с олигархов – они кушают больше, значит, и мусора от них больше». При этом Торощин пригрозил, что, если «мусорные тарифы» не будут снижены, ЛДПР «завалит исками все суды».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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