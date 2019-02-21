Президентский законопроект об ужесточении уголовной ответственности главарям ОПГ одобрен Госдумой в первом чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу главы государства поддержали представители всех фракций. Правда, во время обсуждения депутатам не удалось удержаться от употребления языка, который, по выражению полпреда президента в Госдуме Гарри Минха, «присущ иным субкультурам».

Минх пояснил, что законопроект направлен на усиление уголовной ответственности в отношении лиц, которые занимают высшие иерархические позиции в преступном мире.

«Лидеры остаются в тени. Сейчас конструкция привлечения к уголовной ответственности связана с тем, что должна быть зафиксирована и доказана их роль не только как лидеров, но и как руководителей этих объединений в процессе подготовки к конкретным преступлениям», – пояснил представитель президента.

Он уточнил, что в новом законопроекте предусмотрена ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, а также отдельно вынесен пункт об участии в «собрании руководителей преступных сообществ». В частности, наказание составит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей, при этом возможность применения к условного осуждения исключается.

Президентская инициатива вызвала вопросы у депутатов. В частности, коммунистка Вера Ганзя напомнила, что многие главы ОПГ из 90-х сейчас занимают высокие посты в органах власти или занимаются бизнесом. «Они могут быть отнесены к тем, кто занимает высшее положение в преступной иерархии?» – поинтересовалась она. Парламентарий также спросила, насколько, по мнению докладчиков, можно доверять органам полиции, которые будут определять – ОПГ это или обыкновенное лоббистское сообщество. «Не получится, что одни группировки бизнеса будут расправляться с другими?» – пояснила она.

Представитель думского комитета по госстроительству Отари Аршба напомнил, что закон не имеет обратной силы, и привлечь лидеров ОПГ 90-х можно будет, только если они совершат преступление после подписания закона президентом. «И я попросил бы воздержаться от оскорблений [в адрес органов внутренних дел], ваш покорный слуга полжизни отдал службе в органах, а сегодня вы ему доверили ваши расходы и доходы», – подчеркнул Аршба, который возглавляет также думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о депутатских доходах.

Депутат Алексей Куринный прямо спросил у полпреда президента, будет ли являться коронация вора в законе основанием для привлечения его к уголовной ответственности. «Я не рекомендовал бы вести дискуссию в парламенте на языке, который присущ иным субкультурам», – заявил в ответ Минх.

«Единоросс» Адальби Шхагошев, в свою очередь, сообщил, что «таких лидеров в Москве около тысячи, не меньше», а в регионах – «думаю, что тоже несколько тысяч». «А вот по той терминологии, которую мы не употребляем, их около пятисот таких сегодня», – сообщил он, подчеркнув, что ущерб, нанесенный ОПГ, исчисляется десятками миллиардов рублей.

Инициативу президента в первом чтении депутаты поддержали единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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