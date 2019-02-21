Города-миллионники готовятся закрыть въезд для старых машин

Ограничить въезд в центр городов-миллионников неэкологичным автомобилям могут уже с 1 марта. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов на пленарном заседании нижней палаты парламента. При этом он подчеркнул, что это не «фейк», и предложил рассмотреть этот вопрос в Госдуме.

В ходе заседания депутаты несколько раз поднимали вопрос о «фейковых» новостях в СМИ, спровоцированных заявлениями самих народных избранников. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что подобные высказывания чаще позволяют себе депутаты, избранные по партийным спискам, а одномандатники более ответственно относятся к своим заявлениям. Спикер призвал самих депутатов высказываться корректнее. Володина поддержали представители «Единой России» и ЛДПР.

В финале заседания Нилов вновь обратился к этой теме и сообщил нефейковую новость. «Мы много сегодня говорили о фейках. То, что водителей пытались напугать гаражами – это фейк. А то, что с 1 марта в Москву, в Петербург, в другие города-миллионники собираются закрыть въезд гражданам, у которых автомобили не той системы – 11 и старше лет – это не фейк», – подчеркнул Нилов.

«Предлагаю этот вопрос в следующий период обязательно поставить на повестку дня», – добавил также парламентарий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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