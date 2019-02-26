ФСБ предотвратила атаку исламистов в Москве: планировали взрыв штаба ГРУ, МЦК и торгового центра

Стали известны новые подробности ликвидации подпольной ячейки исламистов в Москве, которые планировали взрывы у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, поездов на Московском центральном кольце и торгового центра «Эдельвейс» в подмосковной Балашихе. Как пишет газета «Коммерсантъ», за подготовкой терактов стоял один из лидеров запрещенного в РФ «Исламского государства» Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), дистанционно организовавший и лично контролировавший в режиме онлайн террористические атаки в Швеции и Таджикистане.

По данным участников расследования, которые приводит издание, первая террористическая бригада Нораки в Москве сформировалась без его участия. Ее весной 2016 года создал перебравшийся в Россию рабочий-строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев. Посещая мечети в столице и подмосковной Яхроме, экстремист подобрал себе единомышленников, среди которых оказались этнические таджики, уроженцы Дагестана, армянин и русский. Предполагалось, что террористическая атака будет осуществлена 12 декабря 2017 года.

Между тем, по данным близкого к расследованию источника «Ъ», сотрудники ФСБ негласно наблюдали за опасной группой еще с момента ее формирования, однако брать боевиков не торопились, рассчитывая через них выйти на ближневосточного организатора. Однако когда в ячейке зашла речь о получении крайне нестабильного, опасного в обращении и непригодного для длительного хранения взрывателя на основе трипероксида ацетона, злоумышленников пришлось задержать в экстренном порядке.

Все заговорщики по приговору Московского окружного военного суда получили сроки от 14 до 19 лет. Члены группы Бабаева успели даже обжаловать вынесенное решение в Верховном суде, который их доводы отверг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.19

ЧП в московском метро: произошел часовой сбой на «фиолетовой» ветке. / В России из-за роста цен на топливо и ослабления рубля подорожали авиабилеты. / Жителей России ограничат в получении кредитов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»