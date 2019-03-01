Россия готова отказаться от экспорта древесины: в Госдуму внесен законопроект

В Госдуму внесен законопроект об ограничении экспорта леса до 31 декабря 2035 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами документа стали депутаты-«эсеры» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что документ направлен на реализацию указа президента РФ и нацпроекта в сфере экологии, предусматривающего сохранение лесов. Поправки предлагается внести в закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», в частности, введя запрет на экспорт древесины до 31 декабря 2035 года. До этого времени заготовка древесины, согласно законопроекту, допускается только в целях ее переработки на территории России, либо использования без переработки.

Депутаты обратили внимание, что лесная отрасль в стране «критически криминализирована», несмотря на введение ЕГАИС учета древесины и сделок с ней. «Объем незаконной вырубки лесов увеличивается с каждым годом более чем на 10 процентов, а в отдельных субъектах Российской Федерации вырубается более половины лесного фонда», – сказано в пояснительной записке.

Соавторы законопроекта подчеркнули, что, несмотря на постоянный рост экспорта необработанных лесоматериалов, доходы от него не возрастали, а снизились более чем на 20% в 2015 году по отношению к 2014 году. При этом регионы, на территории которых произрастает лес, обеспокоены проблемами его воспроизводства.

Отказ от экспорта древесины, по мнению разработчиков документа, позволит поднять на новый уровень отрасль деревянного домостроения в сельских территориях РФ.

Законопроект направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Стоит отметить, что ранее представители правительства неоднократно высказывались за ограничения экспорта леса, в частности, в Китай.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.19

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