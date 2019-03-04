«Нам категорически необходимы десятки новых мечетей»: в Госдуме заговорили о потребностях мусульман

Российские мусульмане заявили о необходимости строительства десятков новых мечетей в крупнейших городах, обеспечения социального пакета духовенству и ликвидации искусственных препон для мусульман. Как заявил председатель Духовного управления мусульман РФ и глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сегодня на конференции в Госдуме, на государственном уровне важно решить системные проблемы, которые питают в мусульманской молодежи «чувство ущемленности и отверженности».

Гайнутдин подчеркнул, что эксперты сделали вывод о неизбежном росте мусульманского фактора в Евразии – так, через 15 лет в России до 30% населения будут составлять представители этой конфессии. По его словам, такие прогнозы подтверждаются практикой – например, в 2018 году в столичном регионе в день Курбан-байрам на молитву пришло более 320 тысяч мусульман. «Эти рекорды каждый год обновляются», – сказал он, отметив, что первейшей заботой для мусульман «является сохранение мира и стабильности в своем Отечестве, на родной земле, наша задача – чтобы ни в коем случае многообразие России не становилось почвой для соперничества, а было основой устойчивости и процветания нашей страны».

«Говоря словами главы нашего государства, стратегические цели давно определены, но запаса времени на раскачку просто нет, – заявил он. – Нам категорически необходимы десятки новых мечетей с соответствующей культурной и просветительской инфраструктурой в крупнейших городах России; обеспечение минимального социального пакета духовенству, особенно молодому, укрепление научно-образовательных и богословских центров, расположенных не на окраинах, а в столицах, поблизости от крупнейших центров академической науки».

При этом, как считает Гайнутдин, сегодня в России достаточно «искусственно создаваемых проблем и препон» для мусульман. «Такие кричащие, вопиющие случаи, как требование демонтажа и сноса уже достроенной мечети в Калининграде, изгнание из центра города существующей там более 10 лет общины, изъятие ее земли в Екатеринбурге, – перечислил он. – Полицейские облавы на общины и молельные дома, которые никогда не давали повода заподозрить себя в неправомерной деятельности. Манипуляции по раздроблению и расколу существующих духовных центров».

Муфтий подчеркнул, что, повторяясь из года в год в разных точках страны, такие инциденты из единичных процессов «переходят в новые качества, в системные проблемы, подтачивающие изнутри российское общество, питающие в мусульманской молодежи чувство ущемленности и отверженности».

При этом муфтий процитировал политика начала 20 века Садри Максуди, который предупреждал о том, что «нерешенность национального вопроса может стать спусковым крючком к серьезнейшим общественно-политическим потрясениям».

В завершение своего выступления муфтий Гайнутдин предложил отметить на государственном уровне в 2022 году 1100-летие принятия ислама в качестве государственной религии государством Волжская Булгария в 922 г., и таким образом «отдать дань уважения традициям мусульманско-христианского, славянско-тюркского союзничества на российской земле».

Сегодня в Государственной думе сегодня проходит научно-практическая конференция «История Ислама в России: традиции патриотизма и сосуществования», организованная партией «Справедливая Россия» с участием политиков, представителей духовенства и экспертов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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