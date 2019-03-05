Гостиницы выгонят из жилых домов: Госдума одобрила законопроект, против которого восстали лоббисты

Нижняя палата российского парламента во втором чтении одобрила законопроект, запрещающий устраивать гостиницы в жилых многоквартирных домах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соавтор документа – депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская попросила рассмотреть его в окончательном, третьем чтении завтра, 6 марта.

Поправку планируется внести в Жилищный кодекс РФ. «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению», – говорится в документе.

Представляя законопроект, Хованская напомнила, что эта поправка находится на обсуждении в Государственной думе уже четыре года, и в результате долгих обсуждений и консультаций удалось прийти к консенсусу.

В свою очередь, депутат Николай Гончар предложил оставить в тексте документа уточнение «и иных услуг размещения».

«В этом чисто техническом вопросе содержится то, что принято называть «туризм на нарах», – утонил он. – Предлагается исключить из текста первого чтения «...иных услуг размещения». За этим кроется именно то, ради чего были мобилизованы все лоббистские усилия, все марионеточные пикеты, в том числе – давление со стороны министерств и ведомств. Нужно сохранить запрет на иные услуги размещения. В противном случае это будет пусть и скрытая, но профанация».

В ответ Хованская пояснила, что поправку требуется внести еще и в туристический закон. «После принятия этого закона мы откорректируем эту норму. Прошу коллег поддержать», – попросила она.

Как сообщал ранее «Новый День», в феврале депутаты не стали рассматривать законопроект во втором чтении, поскольку первоначальный текст документа во время работы над ним изменился до неузнаваемости: если раньше поправка в Жилищный кодекс состояла из двух строчек, запрещающих работу гостиниц в жилых домах, то за годы обсуждения в Госдуме документ «разбух» до нескольких страниц. Только правительство внесло поправки на шести листах, кроме того, изменения предложили и депутаты. Например, появилась норма о том, что после перевода жилого помещения в нежилое, коммунальные тарифы устанавливает субъект федерации. А это означает, что Госдума должна запросить у регионов информацию, готовы ли они к такому новшеству – иначе принятый Госдумой закон ожидаемо будет отклонен Советом Федерации. В окончательной редакции поправок ко второму чтению осталось только две, рекомендованных к принятию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.19

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