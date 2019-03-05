«Мы создаем монстра»: операторов связи обязали сдавать информацию о клиентах банкам и органам власти

Нижняя палата российского парламента создает «Большого брата», который будет следить за действиями каждого гражданина – так охарактеризовал новый законопроект о передаче сотовыми операторами персональных данных россиян депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов. Парламентарий заявил, что либерал-демократы воздержатся от голосования по этому вопросу – однако законопроект сегодня все же был принят в первом чтении силами «Единой России» и «Справедливой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, предполагающий изменения в ФЗ «О противодействии отмыванию доходов», был внесен в Госдуму в июле прошлого года. В числе соавторов – «единороссы» Игорь Дивинский, Михаил Гулевский, Владимир Афонский, Антон Гетта, «эсер» Анатолий Аксаков и другие. Инициатива касается создания некоего «шлюза», через который банки, некредитные финансовые организации, а также некие другие структуры, смогут получать у операторов сотовой связи полную информацию о владельце любого номера – включая его паспортные данные. Полный список допущенных к этим данным, по замыслу соавторов, должно составить правительство РФ – в частности, по словам Гетты, в него предполагается включить муниципальные и государственные органы власти. Платить за доступ к системе будут банки – для госрганов предполагается сделать его бесплатным. Соавторы документа считают, что эта инициатива избавит россиян от звонков коллекторов и микрофинансовых организаций, требующих вернуть кредиты, которых владелец номера не брал. Представляя законопроект на пленарном заседании Госдумы, Антон Гетта заявил, что такие звонки поступали его маме.

«Нас постоянно чем-то пугают, – указал на это либерал-демократ Сергей Иванов. – Все делается для того, чтобы нас, дескать, не облапошили. Я вообще впервые вижу, чтобы банковский кредит выдавался по номеру телефона».

«Мы создаем очередного монстра, у которого будут находиться все телефонные номера жителей Российской Федерации, – прямо заявил парламентарий. – Причем заметьте, в этом законопроекте написано, что ваше согласие на передачу ваших личных данных абсолютно не требуется».

Как считает Иванов, реализация этой идеи приведет к тому, что возможность получить персональные данные будут использовать вовсе не банкиры, для которых не настолько важна информация о принадлежности телефонного номера, потому что гражданин может сменить его в любой момент. «Это значит, что эти телефонные базы будут использоваться совсем в других целях. И очень может быть, что как раз товарищами, которые могут вам действительно испортить жизнь, но не потому, что вы кредит взяли – а потому, что вы, скажем, не пришли на выборы, не пошли голосовать за того или другого кандидата. И у этих товарищей будет телефонная база», – пояснил депутат.

Иванов рассказал, что у него также возникала проблема с посторонними звонками, причем на номер, выданный ему в Государственной думе. «Сначала мне звонили и спрашивали «почем у вас девочки?» – сообщил он. – Видимо, этот номер раньше принадлежал какому-то борделю. Когда я попросил его поменять, мне дали другой. Тогда звонили уже утром и спрашивали – «сколько у вас стоит экскаватор?» Видимо, это был номер строительной организации. Но я из-за этого не требовал, чтобы был принят отдельный законопроект, которые все ваши телефоны отдаст кому ни попадя, и использовать их он будет на свое полное усмотрение».

«Мы создаем того самого Большого брата, который будет смотреть за всеми вами – куда вы пошли, когда и с какой целью. ЛДПР против подобной слежки за нашими гражданами», – подытожил Иванов.

Между тем, представитель другой оппозиционной фракции в Госдуме – «эсер» Валерий Гартунг заявил, что его фракция инициативу поддержит. «Что касается неправомерного доступа к персональным данным – это тот случай, когда обжегшись на молоке, дуешь на воду, – сообщил он. – Это тот случай, когда мы понимаем, что есть проблема, но она не связана с этим законом. Его принимать нужно, мы снижаем возможность обворовать наших граждан. Да, есть вопросы, которые должны быть урегулированы ко второму чтению».

Отметим, в пояснительной записке к законопроекту сказано, что испытания такого «шлюза» уже прошли. «Все необходимые технические аспекты функционирования системы проверки сведений об абоненте, а также предусмотренные в законопроекте функциональные возможности системы были апробированы и протестированы в ходе испытаний программного обеспечения в период с 16.10.2017 по 28.12.2017 специалистами ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (действующий оператор Базы данных перенесенных номеров) с участием заинтересованных кредитных организаций и операторов связи», – сказано в документе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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