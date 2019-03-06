«Лучше закрыть ему доступ в Европу»: Госдума ополчилась против сенатора США

Сегодня в Госдуме предложили жестко отреагировать на отказ сенатора США Бена Кардина исключить депутата Вячеслава Резника из американских санкционных списков. Глава нижней палаты Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам изучить вопрос о возможности включения самого Кардина в санкционный список России, «а лучше – закрыть ему доступ в Европу».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий доложил об ответе сенатора Кардина на запрос Государственной думы РФ о необходимости исключения Резника из санкционного списка США в связи с оправдательным решением по «делу русской мафии», вынесенному судом Испании.

«Наш коллега был включен в санкционные списки США на основании так называемого доклада Кардина с претенциозным названием «Об атаке российского руководства на демократию», – напомнил Слуцкий. – Решение суда Испании состоялось, наш коллега полностью оправдан, никакие голословные обвинения по «делу русской мафии» не подтвердились. Я попросил Бена Кардина изменить риторику и инициировать исключение нашего коллеги Владислава Резника из санкционных списков США».

Слуцкий доложил, что в ответе Кардина ничего не говорится о решении Верховного суда Испании, но отмечается, что Резник был включен в список по решению президента США №13661 – это санкционный список Минфина о блокировке активов физических лиц, «оказавших содействие в войне на юго-востоке Украины и оккупации Россией Крыма».

Ответ американского сенатора парламентарий назвал «верхом проявления цинизма». Слуцкий обвинил его в «потере всякой последовательности в рассуждении» и заявил, что Бена Кардина «не интересует логика».

«Я по поводу войны в Донбассе ответил сенатору Кардину, что да, я так же за прекращение войны, но у нас разные взгляды на эту ситуацию, – заявил Слуцкий. – До сих пор туда продолжают лететь со стороны Украины снаряды с надписью «Детям Донбасса», Киев не выполняет Минские соглашения, а Россия подвергается санкциям, поскольку не может выполнить эти соглашения».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал главу комитета и подчеркнул, что политикам при принятии решений стоит руководствоваться логикой и законом, а не слухами и домыслами. «Проработайте вопрос, исходя из международных норм, о привлечении к ответственности Бена Кардина за распространение ложной информации в отношении нашего коллеги, – заявил Володин. – Давайте посмотрим, как работает правосудие».

Спикер Госдумы также поддержал предложение депутата от КПРФ Николая Коломейцева – изучить вопрос включения в российский санкционный список самого сенатора Кардина. «А лучше – закрыть ему доступ в Европу, – предложил Володин. – Он что, игнорирует решения судов Испании?»

«Понаступательнее, – посоветовал глава Госдумы Слуцкому. – Владимир Вольфович [Жириновский] вас всегда поддержит. Коллеги, вы что? В себя не верите? Человека неправомерно включили под санкции. Где Украина, и где Резник? Коллеги, понимаем, да?»

«Да и вообще тема санкций – это атавизм времен холодной войны, – определил председатель Госдумы. – Времена изменились, а политики США все еще в прошлом».

Направить письмо сенатору США Бену Кардину в Госдуме решили в январе этого года. Парламентарии потребовали от американского сенатора принести извинения депутату Резнику, который был оправдан судом в Испании по «делу русской мафии».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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