«Слово «девушка» стало экзотикой!» Жириновский оригинально поздравил женщин с грядущим праздником

Идти работать в детсадах и школах призвал мужчин накануне Международного женского дня лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик с трибуны Госдумы поздравил всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и заявил, что самым главным конфликтом на планете является конфликт между полами.

Парламентарий заявил, что, по его наблюдениям, слово «девушка» ушло из оборота, поскольку женщины стали поздно выходить замуж и поздно рожать первого ребенка. Женщины хотят получить образование, устроиться на работу, посмотреть мир. «Потом по любви выйти замуж. А вот получится ли по любви в 30 лет, когда зачерствело сердце и душа?» – задался вопросом главный либерал-демократ страны.

«Конфликт между полами решить невозможно, – заявил он. – Как национальный и религиозный. Но надо смягчать его, надо помогать женщине, которая осталась одна с ребенком. Это гордая женщина, она сама решила взять на себя двойную нагрузку. А если у нее нет жилья? Работы? Наша задача помочь им, это героический поступок».

«Нам, мужчинам, не всегда это понятно – многие мужчины даже не представляют, что надо готовить пищу три раза в день, и в выходные тоже», – отметил также Жириновский, напомнив, что завтра праздник, и скорее всего, за плиту для того, чтобы подготовить праздничный стол, тоже встанут женщины.

Семейное воспитание должно начинаться с детского сада, уверен политик. Он сообщил, что ни разу не видел в детсаду воспитателя-мужчину, и в школах так же, как правило, работают женщины. «Прекрасные учителя, но не только мальчикам, но и девочкам, нужно мужское воспитание, – заявил Жириновский. – К тому же наша страна единственная в мире, где мужчин меньше, чем женщин». При этом, как отметил парламентарий, российских женщин с удовольствием увозят за границу мужья-иностранцы. «Она умеет готовить, любить, ухаживать за детьми, она более приспособлена к семье, она действительно все может, все умеет, и – прощает. И беззаветно любит своих детей», – объяснил Жириновский.

«С праздником!» – заключил он.

Лидер ЛДПР стал единственным из парламентариев, посвятившим все выступление в рамках парламентском десятиминутки предстоящему празднику.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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