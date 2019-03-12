«Большой гордости нет»: в Госдуме уточнили, на сколько повысит пенсии «президентский» закон

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении единогласно, 415 голосами, поддержала президентский законопроект о доплате к пенсиям неработающих пенсионеров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители правительства РФ отказались уточнить, о каком среднем размере выплат для граждан идет речь, а депутаты сказали, что «большой гордости» по этому поводу нет.

Изменения будут внесены в федеральный закон «О государственной социальной помощи» и коснутся более 4 млн россиян. Представляя этот законопроект, заместитель министра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов подчеркнул, что документ направлен на повышение материальной обеспеченности пенсионеров и разработан во исполнение послания президента Федеральному собранию РФ. На эти цели в 2019 году планируется потратить 18,8 млрд рублей, в 2020 году – 20 млрд.

Отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Виталия Пашина о том, не ухудшит ли новшество положение тех пенсионеров, которые в качестве малообеспеченных стоят в очереди на получение жилья по соцнайму, представитель правительства РФ сообщил, что об этом должны позаботиться регионы. «Уверен, что регионы скорректируют законодательство так, чтобы эти выплаты не повлияли на получение других социальных льгот», – заявил Пудов.

Контроль за реализаций закона будет осуществлять Пенсионный фонд России и органы исполнительной власти субъектов РФ, сообщил чиновник. При этом Пудов не стал отвечать на вопросы депутатов о количестве пенсионеров, которые с января остались без региональных доплат до уровня прожиточного минимума, и о средней сумме доплаты. Правда, среднюю доплату за него высчитал депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. «Можно говорить об общем увеличении пенсионных выплат по России. Напомню, что бюджет Пенсионного фонда составляет порядка 8 трлн рублей, цена данного закона 20 млрд – легко подсчитать, что средние выплаты в РФ вырастут на 0,25%, – отметил он. – Понятно, что нет ни одного человека, который скажет – «Нет, не надо на 0,25%». Но также понятно, что здесь нет никакой большой гордости».

Парламентарий сообщил, что в настоящее время 70% работников в РФ сегодня получают такую зарплату, которая не позволяет им претендовать ни на что, кроме минимальной пенсии. «Люди не несут персональной ответственности за то, что их посадили на такие заработки», – подчеркнул Шеин.

Президентский проект поддержали все партийные фракции в Госдуме. Депутаты подчеркнули, что документ необходимо принять как можно быстрее, чтобы новый закон вступил в силу уже с 1 апреля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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