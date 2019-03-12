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Вторник, 12 марта 2019, 14:25 мск

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Беременные россиянки получат отсрочку от мобилизации

Госдума согласилась дать отсрочку от мобилизации россиянам, которые воспитывают троих детей и ожидают рождения четвертого. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект принят сегодня в первом чтении.

Документ предполагает внесение изменений в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Как пояснил соавтор проекта, «эсер» Александр Терентьев, сейчас отсрочку от мобилизации могут получить те россияне, которые воспитывают четырех и более детей. Согласно новшеству, на отсрочку смогут рассчитывать родители трех детей, если супруга беременна четвертым, и срок беременности составляет не менее 26 недель. «Аналогично предлагаем сделать для граждан женского пола и военнослужащих женского пола», – сообщил он.

Комитет Госдумы по обороне идею поддержал. «Единоросс» Владимир Богодухов отметил, что законопроект направлен на поддержку многодетных семей, материнства, отцовства и детства, и уже получил поддержку правительства РФ. Правда, у федеральных чиновников возникло одно замечание, касающееся женщин. «Сегодня у нас не урегулирован вопрос порядка прохождение воинской службы в период мобилизации такой категории военнослужащих, – пояснил он. – Вопрос требует проработки».

Несмотря за это, депутаты законопроект поддержали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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