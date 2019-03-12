«Если вы хотите обобрать граждан…» Госдума «зарубила» идею о снижении налога на имущество

Сегодня в нижней палате российского парламента развернулись жаркие дебаты по поводу законопроекта об исключении кадастровой стоимости из схемы начисления налога на имущество физических лиц и организаций. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», – так объяснил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг логику «единороссов», вновь отказавшихся поддержать этот документ.

Гартунг пояснил, что поправки в закон исключают кадастровую стоимость из налогооблагаемой базы, и предлагают для юрлиц – оценивать среднегодовую стоимость имущества, а для физлиц – инвентаризационную стоимость объектов. «То есть вернуть тот порядок, который был ранее», – отметил он, напомнив, что после введения новой схемы исчисления налога «пошли обращения в суды, потому что кадастровая стоимость превышала рыночную в десятки и даже в сто раз». В результате россияне вынуждены были тратить в судах деньги и несколько месяцев ждать возвращения переплаченных в ФНС денег. «Но потом шла новая переоценка, и эти судебные решения не учитывались. Граждане снова должны были ходить в суды. Сколько это может продолжаться?» – поинтересовался Гартунг, подчеркнув, что за последние годы ситуация несколько улучшилась, но проблема так и не снята.

«Единороссы» идею «эсеров» забраковали. Комитет Госдумы по бюджету и налогам не поддержал законопроект. Депутаты заявили, что подобные изменения надо вносить в Налоговый кодекс, а не в ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Кроме того, отрицательные отзывы документ получил от правительства РФ.

Выслушав возражения «единороссов», Гартунг заявил, что содержательных претензий он не услышал, а мотивы противостояния ясны: это желание собрать побольше денег в бюджет с организаций и граждан – независимо от того, есть ли у граждан возможность платить такие налоги.

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», – процитировал Гартунг известную басню Крылова о волке и ягненке. – Если вы хотите обобрать граждан, то вы любые аргументы для этого приведете».

Парламентарий обратил внимание, что кадастровая оценка может в сотни раз превышать рыночную, и поинтересовался, как такие данные можно брать в основу для налогобложения. «Раз вы государство, и устанавливаете такую стоимость нашего имущества, так вы купите его у нас по этой цене! Никто не купит – а налоги берут, – подытожил он. – Граждане не идут в суды, так как то, что они отсудят, не покроет их затраты на адвокатов. Вы что устроили? Конечно, у нас же безработица, давайте обеспечим работой всех адвокатов. На что мы обрекаем граждан? Мало того, что они несправедливо налоги платят, так еще чтоб отбиться от этих налогов, они кучу денег должны потратить в судах».

Несмотря на все красноречие соавторов документа, законопроект ожидаемо был отклонен уже в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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