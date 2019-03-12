Не соблюдает «принципы»: Европарламент отказался считать Россию «стратегическим партнером»

Европейский Союз отказывается считать Россию стратегическим партнером и готов ужесточить антироссийские санкции. Об этом говорится в резолюции Европарламента, поддержанной на пленарной сессии в Страсбурге. За принятие такого документа проголосовали 402 евродепутата при 163 голосе «против» и 89 воздержавшихся.

Европарламент считает, «что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера; принципы, провозглашенные второй статьей Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть», цитирует документ «Интерфакс».

В резолюции европарламент призывает страны ЕС «к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией», поскольку внутренняя и внешняя политика российского государства противоречит целям и базовым европейским ценностям. Главное неприятие европейских парламентариев вызывают «действия России в отношении Украины, начиная с 2014 года».

В документе, подготовленной, как уточняет «Прайм», евродепутатом от Латвии Сандры Калниете, также отмечается, что «ЕС должен быть готов принять дальнейшие санкции, включая адресные персональные санкции и ограничение доступа к финансам и технологиям, если нарушение Россией международного права будет продолжаться».

В резолюции также был зафиксирован призыв к Европейской комиссии и дипслужбе «безотлагательно разработать законодательные предложения по общему для ЕС «закону Магнитского» («глобальный правозащитный режим санкций ЕС»), которые позволили бы ввести визовые запреты и точечные санкции, например, «блокирование собственности и имущественных интересов в пределах юрисдикции ЕС в отношении отдельных лиц».

Вместе с тем в документе содержится утверждение, что «Северный поток-2» усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике Евросоюза или его стратегическим интересам, и поэтому его (проект) необходимо остановить».

В то же время в резолюции отмечается, что Евросоюз «по-прежнему открыт для укрепления отношений и диалога и хотел бы вернуться к сотрудничеству с Россией, когда российские власти выполнят свои юридические и международные обязательства»

Страсбург, служба информации РИА «Новый День»

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