20 лет назад руководители стран НАТО «хором сошли с ума»: Совфед обвинил Альянс в «тренировке» ядерной войны в Югославии

Сегодня верхняя палата российского парламента официально назвала блок НАТО главной угрозой мировой и региональной безопасности и обвинила Североатлантический Альянс в планомерной 20-летней подготовке ядерной войны. Накануне годовщины бомбардировки Югославии в марте 1999 года Совфед призвал привести западных политиков, которые ответственны за эту агрессию, к реальной ответственности. Соответствующее заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», было сегодня единогласно поддержано российскими сенаторами.

Заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов обратил внимание, что 20 лет назад стало понятно, что на самом деле стоит за разговорами США о сотрудничестве, демократии и гуманизме.

«Вчера исполнилось ровно 20 лет с момента первого после окончания «холодной войны» расширения НАТО к рубежам нашей родины. 12 марта 1999 года Альянс, специально сконструированный Вашингтоном для тотального противостояния Москве, захватил Венгрию, Польшу и Чехию. Всего через 12 ней – 24 марта военно-воздушная армада НАТО в самом центре Европы вероломно напала на страну-члена ООН Югославию», – отметил Климов.

Он подчеркнул, что «грубое нарушение суверенитета европейского государства» и «массированные ракетно-бомбовые удары, в том числе, с боеприпасами с обедненным ураном», создали опасный прецедент для всего мирового сообщества.

«Уроки из балканской трагедии 1999 года не были извлечены. А ставка НАТО на незаконное применение силы превратилась в норму. Похожими противоправными методами страны НАТО совершили впоследствии вооружённые нападения на суверенный Ирак, Ливию, Сирию. Пресловутые гуманитарные интервенции повсеместно приводили к гуманитарным катастрофам, стимулировали потоки беженцев. И прямо сейчас из тех же столиц (западных государств) звучат угрозы применения грубой силы в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа», – обратил внимание сенатор.

«В 2008 году признание государствами Запада независимости Косово стало продолжением общей линии НАТО на поощрение сепаратизма и на принудительное расчленение союзной республики, порождая опасные для Европы прецеденты», – продолжил Климов.

В этой связи он также подчеркнул, что особая роль и ответственность за уничтожение Югославии лежит на парламентариях стран, входящих в НАТО, за «фактическое санкционирование нападения и страну и грубо нарушение суверенитета европейского государства» и «акта агрессии» – «его исполнители и инициаторы должны быть привлечены к международно-правовой ответственности». «Лучше поздно, чем никогда», – заявил он.

Как сказал сенатор, «военные действия НАТО, предпринятые в нарушение положений устава ООН, без соответствующей санкции Совбеза ООН, нанесли ущерб системе международной безопасности». «Мы обосновано констатируем, что после нанесенных ракетно-бомбовых атак 1999-го года НАТО окончательно превратилась в угрозу для глобальной и региональной безопасности в мире», – сказал Климов.

Комментируя это заявление, бывший председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации Николай Рыжков со своей стороны отметил, что спецоперация НАТО стала первым опытом для США в их жесткой политике в отношении остального мира.

«Мы в течение тех месяцев выезжали (в Югославию) несколько раз и были свидетелями того, что там творилось. Это было невероятно. Мы часто задавали себе вопрос, что происходит? Они по-настоящему в 99-ом году плюнули на все международные нормы. Могли ли руководители 19 стран в один момент сойти с ума? Ясно, что это была целенаправленная агрессия. Это был первый опыт, когда американцы применили силовой прием. К сожалению, он не получил международный отпор. Это не могло не сказаться на дальнейшем. Трудно сейчас даже сказать, где американцы не приложили свою руку», – заявил Рыжков.

При этом он подчеркнул, что попустительство в отношении Югославии и вседозволенность, которую почувствовал Вашингтон, привели к тому, что Россия сейчас оказалась «окружена санкциями, как волк флажками».

Сенатор Алексей Кондратьев со своей стороны отметил, что в 1999 году блок НАТО «впервые применил на территории суверенного государства оружие в виде крытые ракеты с обедненным ураном». «Это прямая тренировка к началу ядерной войны. Меняя боеголовку на ядерную боеголовку с ураном оружейным – все становится понятно. А впоследствии американцы обкатали эти же самые боеголовки на территории других государств», – обратил внимание он.

Член комитета СФ по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров напомнил, что после бомбардировки Югославии появились такие взаимоисключающие термины, как «гуманитарная бомбардировка». «Мы должны напомнить, что тогда услышали новые термины. Леди Олбрайт (Мадлен Олбрайт – госсекретарь США), когда ее спросили, зачем надо было убивать столько детей в Югославии, холодно ответила, что это «необходимая жертва во имя торжества демократии». Мы помним это язычеств и варварство. Президент Чехии (Вацлав Гавел) глубокомысленно назвал ту бомбардировку Югославии – гуманитарной бомбардировкой. Я хочу, чтобы мы помнили это, Югославия от нас не так далеко», – подчеркнул он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание, что история Югославии показала, что с Западом можно разговаривать на равных только с сильной позиции, а попытки «дружить» воспринимаются там как слабость.

«Тогда Россия была послушная. Россия хотела и делала все, чтобы сотрудничать со странами Европы, но с нами никто не считался. Сколько усилий тогда прилагал Евгений Примаков (тогда – премьер-министр РФ) чтобы убедить и не допустить этой трагедии, никто не послушал. Более того, Примаков летел на переговоры в США, чтобы договориться о дипломатическом и мирном урегулировании кризиса в Югославии. Такой цинизм: он – в полете, и в это время начинаются бомбардировки Югославии. Тогда этот разворот самолета Примакова над Атлантикой положил начало нашей независимой внешней политики», – сказала Матвиенко.

«Сегодня мы видим, что придуманные «солсбери» – за всем этим одно – сдерживать экономическое развитие России, не позволять укрепляться на международной арене. Это не зависит от того, разумные у нас доводы или нет. Мы должны быть послушными, должны быть сателлитами и не иметь своей точки зрения. Россия тогда (в 1999-ом) все-таки была слабая – она не смогла, хотя пыталась, защитить Югославию», – сказала спикер верхней палаты.

Операция «Союзная сила» – военная операция НАТО началась 24 марта и закончилась 10 июня 1999 года. Причиной вторжения в Югославию на Западе называют волну этнических чисток в отношении албанского населения Косова. По официальной информации, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1 700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены. Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек.

В рамках спецоперации войска НАТО нанесли удары по химическим производствам (азотному заводу, нефтеочистительному заводу и нефтехимическому комплексу) Югославии, что стало еще одним прецедентом в истории. В результате этих действий произошло отравление воздуха ядовитыми испарениями от горящих нефтекомбинатов, нефтью из взорванных бомбами резервуаров были загрязнены, в том числе, Дунай, Скадарское озеро, Адриатическое море.

Министр здравоохранения Республики Сербии Лепосава Миличевич тогда заявляла: «Наши химические заводы не бомбил даже Адольф Гитлер! НАТО же спокойно делает это, уничтожая реки, отравляя воздух, убивая людей, страну. Над нашим народом проводится зверский эксперимент с использованием новейшего оружия».

Стоит отметить, что 12 апреля 1999 года парламент Югославии, атакованной войсками НАТО, проголосовал за присоединение страны к союзу России и Белоруссии. Российский парламент на экстренном заседании полностью поддержал это решение. Однако первый президент РФ Борис Ельцин заблокировал это решение и отказался немедленно направить на территорию Югославии военных советников и снаряжение.

Напомним, 24 марта 1999 года Примаков направлялся с официальным визитом в США, однако, узнав о начале спецоперации в Югославии, распорядился развернуть литерный борт, уже находившийся над Атлантическим океаном, и вернулся в Москву. Это событие вошло в историю как «поворот России к многовекторной внешней политике», «начало возрождения российской государственности и первая демонстрация миру, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы».

Москва, Мария Вяткина

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