«Лишнее звено»: медицинских страховщиков предложено убрать из системы ОМС

Сегодня в нижней палате российского парламента представители фракции КПРФ предложили сломать сегодняшнюю систему обязательного медицинского страхования (ОМС), исключив из нее частные страховые компании. Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из аргументов ненужности страховщиков коммунисты назвали их необоснованное посредничество между пациентами и медучреждениями. Идея понравилась депутатам от «Справедливой России», но не «единороссам».

Представляя законопроект, его соавтор депутат Николай Осадчий обратил внимание, что страховые компании являются лишним звеном, прокладкой между государственными деньгами и медучреждениями – не помогают пациентам, а только тратят «собранные всем миром» средства на собственную деятельность.

Парламентарий пояснил, что сейчас такие компании не являются страховыми в чистом виде: они не занимаются страхованием, не несут страховых рисков, а всего лишь заключают договоры с фондами ОМС в регионах, и они могли бы продолжить работу в сфере добровольного медицинского страхования (ДМС).

«Реальный страховщик – государство, страховые компании не более, чем посредники между государственными деньгами и больницами», – сказал Осадчий и отметил, что на обеспечение работы этих посредников только в прошлом году ушло 15 млрд рублей «из денег, собранных всем миром на ОМС».

Функции страховых компаний по контролю за работой медучреждений коммунисты предложили передать Росздравнадзору, а работу с полисами и прямое финансирование – ТФОМС в регионах.

«Единороссы» ожидаемо воспротивились инициативе думской оппозиции. В частности, депутат Тамара Фролова от лица думского комитета по охране здоровья назвала документ непроработанным, сообщила об отсутствии подробного финансово-экономического обоснования и предложила его не принимать. Ее коллега Дмитрий Морозов и вовсе заявил, что за 20 лет система уже устоялась, и все к ней привыкли. Если убрать страховщиков – некому будет проводить независимую экспертизу и спрашивать с пациента – «почему он не пришел прививаться?», заявил «единоросс». Нельзя ломать и систему межбюджетных отношений, поддержали его коллеги по фракции.

«Справедливой России» идея коммунистов понравилась. Депутат Александр Шерин предложил убрать из сферы российского здравоохранения не только страховщиков, но и сами ТФОМС, назвав их «ненужным механизмом», а медицинские полисы и вовсе отменить. Гражданину РФ должно быть достаточно паспорта РФ с пропиской, чтобы получить медпомощь в любой точке страны, пояснил он. На аргумент «единороссов» о том, что в случае ликвидации медстраховщиков, некому будет контролировать деятельность медучреждений, Шерин поинтересовался: «А зачем нам тогда Минздрав? Росздравнадзор? Прокуратура, МВД?»

«Мы не ставим задачу осуществить кардинальный переворот во всей этой системе, – заверил со своей стороны Осадчий, сообщив, что ликвидировать ТФОМСы пока не предлагается, и привел еще один аргумент. – В Германии, где высокий уровень медицины, нет никаких страховых медкомпаний».

Германский опыт не помог: законопроект поддержало всего 88 парламентариев. Фракция «Единой России» в очередной раз проигнорировала голосование.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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