Образовательные услуги заставили Госдуму заговорить «о сексе за деньги»: это оскорбило Геннадия Онищенко

В бурную дискуссию в Государственной думе вылилось предложение коммунистов убрать из российских законов понятие «образовательные услуги». Выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента, соавтор законопроекта, депутат Олег Смолин заявил, что считать образование услугами могут только те, кто не отличает романтическую любовь от секса за деньги, чем оскорбил бывшего главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пакет из трех законопроектов, предполагающих исключение из российского законодательства понятия «образовательные услуги» предложили коммунисты во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Оппозиционные фракции инициативу поддержали: так, «эсер» Олег Шеин согласился с тем, что образование не является услугой, и напомнил, что в начале «нулевых» 60% мест в вузах страны были бюджетными.

«После этого каждое третье бюджетное место стало коммерческим, – сообщил он. – Возможность детей получить хорошее образование за 15 лет процветания была ликвидирована, и это связано именно с базовым подходом. Образование не является коммерческой услугой. Это вид государственных гарантий, который необходим, чтобы люди были грамотными, культурными. Эти вещи не являются предметом дискуссии ни в одной из стран мира, и только в Российской Федерации мы почему-то об этом спорим». Коллега Шеина по фракции Валерий Гартунг напомнил, что и министр образования высказывалась в том же ключе, что и авторы законопроекта. Кроме того, идею отказаться от понятия «услуга» в сфере образования поддержали 17 региональных Заксобраний и 22 высших должностных лица субъектов РФ.

После этого на трибуну поднялся депутат от «Единой России» Геннадий Онищенко. Экс-главный санитарный врач страны восхитился «спичем Олега Смолина», и призвал депутатов, «находящихся под гипнотическим воздействием этого выступления», не забывать о главном: пока образование является услугой, ее получатели защищены законом о защите прав потребителей.

«Это право на возмещение вреда здоровью, морального вреда, личностных прав, – отметил Онищенко. – Мы не можем отмахнуться от целого раздела законодательства, отменив это кургузое, может быть, на восприятие нашего поколения, определение». Закон «вреден для вас и ваших детей», подытожил Онищенко.

«Образование не потребляют – его получают, и потребить его невозможно, – возразил Смолин. – На мой взгляд, считать образование услугами могут только те, кто не отличает романтическую любовь от секса за деньги».

Это заявление «единороссы» не могли оставить без ответа. Онищенко тут же принял его на свой счет и сообщил, что «упоминание безусловных инстинктов» он воспринимает как оскорбление в свой адрес. Смолин выразил по этому поводу сожаление.

Весь пакет законопроектов «единороссы» большинством голосов отклонили в первом чтении. Думское большинство вновь просто не стало голосовать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

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