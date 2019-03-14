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Четверг, 14 марта 2019, 16:12 мск

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Лидер КПРФ подтвердил: Грудинин станет депутатом Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил, что экс-кандидат на пост президента России, гендиректор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин получит мандат депутата Госдумы. По словам главного коммуниста страны, президиум ЦК КПРФ принял такое решение единогласно.

Зюганов уточнил, что в ближайшее время необходимые документы будут подготовлены и направлены в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Таким образом Грудинину будет передан освободившийся депутатский мандат Нобелевского лауреата Жореса Алферова, который скончался 1 марта на 89-м году жизни.

«Жорес Иванович Алферов был не просто депутатом, он был общественным деятелем, великолепным ученым, к слову которого прислушивались не только в нашей стране, но и в мире. В этой связи большая ответственность (лежит) на кандидате, который продолжил бы лучшие традиции», – отметил лидер КПРФ в комментарии РИА «Новости».

Зюганов выразил уверенность, что Грудинин «может работать над реализацией созидательной программы, более того, его пример создания народного предприятия, Совхоза имени Ленина, является лучшим не только в нашей стране, но и европейцы завидуют, что есть такое предприятие» (цитата по «Интерфаксу»).

Лидер КПРФ напомнил, что «все патриотические силы активно поддержали кандидатуру Грудинина». «Надеюсь, что власть предержащие будут уважать выбор граждан и не будут заниматься всякими инсинуациями, потому что призыв президента к сплоченности общества на фоне санкций, углубляющегося кризиса нами давно услышан», – добавил Зюганов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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