«Норма не сработала»: Госдума заступилась за банк, отключенный от внутрироссийских платежей за связь с Венесуэлой

Госдума направит запрос в Банк России, чтобы прояснить ситуацию с отключением банка «Еврофинанс Моснарбанк» от расчетов по картам Visa на территории России. Такие решение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было принято сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента по просьбе депутата-единоросса Вячеслава Резника, который находится в «санкционном списке» США.

Парламентарий отметил, что в марте коммерческий банк «Еврофинанс Моснарбанк» попал в санкционный список США, в результате чего процессинговый центр «КартСтандарт» приостановил внутрироссийские расчеты по картам Visa этой кредитной организации.

«В соответствии с действующим законом, такие внутрироссийские расчеты должны быть полностью отделены от международных расчетов, и о них не должна поступать информация за границу, – заявил Резник. – Тем менее, видимо, либо эта норма не сработала, либо бенефициары «КартСтандарта» являются иностранными гражданами, которые выполнили санкционные требования. В любом случае это подлежит детальному рассмотрению».

«Возможно, если норма не работает, то требуется внести ограничение на участие компании, принадлежащих иностранным бенефициарам, в деятельности критической для финансового рынка России инфраструктуры», – предложил Резник.

Депутаты поддержали эту инициативу. Как сообщил заместитель председателя думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта, соответствующий запрос будет направлен в Банк России.

Информация о блокировке карт Visa и MasterCard появилась сегодня на сайте банка. «Доводим до Вашего сведения, что в связи с включением АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в список OFAC, начиная с 12.03.2019 г., платёжные системы Visa и MasterCard приостановили членство Банка в платёжных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и MasterCard за границей и блокировку карт Visa и MasterCard компанией ЗАО ПЦ «КартСтандарт» на территории Российской Федерации, включая ограничение в приёме карт Visa и MasterCard в устройствах Банка», – говорится в сообщении регулятора. В ЦБ также уточнили, что в ближайшее время будет организована замена карт VISA на карты платёжной системы «МИР».

Ранее «Еврофинанс Моснарбанк» выпустил более двух тысяч карт трех платежных систем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные годового отчета кредитной организации за 2017 год. Зарплатные проекты реализованы с 10 компаниями, еще для 14 банк эмитировал карты. Среди российский банков «Еврофинанс Моснарбанк» находится на 96 месте по размеру активов, в нем размещены 8,9 млрд рублей средств физлиц. Санкции в отношении банка, по информации издания, введены за связь с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA.

АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», согласно данным из открытых источников, основан в 1993 году. По информации на сентябрь 2018 года, в числе акционеров банка значились АО «Газпромбанк» (более 20% акций) и Fondo De Desarollo Nacional (Венесуэла).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.19

«Организм потихоньку восстанавливается»: певице Юлии Началовой стало лучше. Но она по-прежнему в реанимации. / «Пора уже идти вниз»: Путин обозначил срок снижения ставок по ипотеке до менее 8%. / Лидер КПРФ подтвердил: Грудинин станет депутатом Госдумы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»