В Госдуме отказались опробовать на себе дефибриллятор: такие аппараты планируется разместить в общественных местах по всей стране

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, обязывающий размещать автоматические дефибрилляторы в местах массового скопления людей по всей стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения документа депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов предложил «единороссу» Андрею Исаеву самому опробовать на себе разрекламированный им же безвредный для здоровья аппарат, но представитель партии большинства отказался.

Документ, который был вынесен на рассмотрение Госдумы, предлагает дополнить федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» нормой об обязательном размещении автоматических дефибрилляторов в общественных местах, а также разрешает любому человеку воспользоваться им для оказания медицинской помощи. Сейчас использовать дефибриллятор могут только врачи соответствующей квалификации.

Соавтор законопроекта депутат-«единоросс» от Удмуртии Андрей Исаев предложил установить такие аппараты во всех местах массового скопления людей в стране, и даже показал коллегам видеоролик с рекламой такого прибора под названием ДА-Н-01 «Аксион». По странному совпадению, концерн «Аксион», который выпускает этот прибор, тоже находится в Удмуртии. Цена одного такого аппарата, по данным из открытых источников, составляет примерно 140 тысяч рублей.

Представитель думского комитета по здравоохранению – депутат от «Единой России» Юрий Кобзев с жаром поддержал коллегу по фракции. Он подчеркнул, что автоматический дефибриллятор могут использовать и обычные люди, поскольку аппарат прост в использовании и имеет аудиоинструкцию. При этом, заявил он, общество должно быть информировано о том, как оказывать помощь человеку, который внезапно упал в общественном месте. «Обязанность каждого гражданина не фотографировать его, а оказывать первую помощь: хотя бы потормошить его, вызвать скорую помощь и отправить за автоматическим дефибриллятором», – заявил член комитета Госдумы по охране здоровья.

Во время дискуссии депутат Иванов предложил соавтору идеи Исаеву опробовать на себе такой безвредный аппарат. «Андрей Константинович, – обратился он Исаеву. – Надеюсь, что вы себя хорошо чувствуете. Вы готовы на себе продемонстрировать этот прибор? Вы уверены, что он не ошибется в вашем случае?» Идея вызвала оживление в зале заседаний Госдумы.

Судя по всему, стопроцентной уверенности в приборе у Исаева не было. «Сначала пускай ответит содокладчик, а затем перейдем к экспериментам», – усмехнулся спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На человека, у которого не произошло остановки сердца, прибор просто не сработает, заверил со своей стороны депутат Кобзев. «Если человек находится в сознании – а насколько я понимаю, депутат Исаев в сознании, и общается абсолютно адекватно, то нет никаких показаний даже подходить к нему с дефибриллятором, – попытался защитить коллегу единоросс. – И если он сам дышит, то тоже не надо делать, и если пульс есть. Ну не надо вмешиваться, этот эксперимент будет излишним».

Исаев испытывать судьбу не стал. «Любым прибором можно убить, – констатировал он. – Даже из огнетушителя можно так облить человека, что он задохнется». «А если этот прибор ошибочно сработает – то человека можно просто потерять», – ответил ему Иванов.

В ходе обсуждения законопроекта Исаев, отвечая на вопросы коллег, все же признал, что ко второму чтению правительство РФ представит поправки с требованием, чтобы в местах размещения автоматических дефибрилляторов обязательно находились люди, умеющие ими пользоваться. Кроме того, выяснилось, что власти Удмуртии уже предлагали правительству РФ идею с дефибрилляторами, но поддержки не получили. После этого Исаев и четверо его коллег по «Единой России» внесли законопроект в Госдуму.

Приобретать дефибрилляторы для бюджетных учреждений Исаев намерен за средства бюджета, для коммерческих учреждений – за счет этих фирм. При этом в финансово-экономическом обосновании почему-то сказано, что никаких расходов на это из федерального и региональных бюджетов не потребуется.

Парламентарии решили ко второму чтению пригласить на обсуждение законопроекта представителей Минздрава и специалистов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.19

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