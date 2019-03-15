«Как бы россияне ни экономили, платить приходится больше»: реальная личная инфляция выше, чем считает Росстат

В России индекс личной инфляции – дефлятор – в феврале вновь оказался выше официальных данных о росте цен. Как следует из результатов исследования холдинга «Ромир», для россиян привычный набор продуктов в феврале стал дороже почти на полтора процента по сравнению с январем, и в дальнейшем, согласно прогнозам экспертов, эта ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.

«Ромир» подсчитал, что в феврале дефлятор составил 0,5% при уровне инфляции в 0,4%, а с начала года разрыв оказался более существенным: 0,7% в пользу дефлятора, что стало реакцией на продолжающийся рост цен. При этом в январе индекс личной инфляции оказался более чем в полтора раза выше официальных данных Росстата, а по итогам двух месяцев 2019 года дефлятор составил 2,2%, а инфляция – 1,5%.

Как пояснил президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин, исследование показывает, что «как бы россияне ни экономили, за привычные товары им пришлось платить дороже, чем месяцем ранее».

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится. Пока рост налога на добавленную стоимость (НДС) дал эффект на товарах первой необходимости, но в дальнейшем станет заметно подорожание и товаров длительного пользования.

Статистический индекс – дефлятор отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Методика его расчета была разработана исследовательским холдингом «Ромир» на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, которая отслеживает в реальном времени информацию о покупках 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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