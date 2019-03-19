«Окончательные похороны местного самоуправления?» В России готовится очередная реформа

В России появится новый вид муниципальных образований – муниципальные округа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий проект закона в первом чтении сегодня приняли депутаты Государственной думы. Как пояснил соавтор документа сенатор Вячеслав Тимченко, нововведение, в частности, призвано оптимизировать расходы на содержание органов местного самоуправления на селе.

Как предполагается, в муниципальные округа будут входить и города, в которых концентрируются «бюджетообразующие ресурсы», говорится в пояснительной записке к документу. «Сохранение статуса сельских населенных пунктов, входящих в муниципальный округ, позволяет сохранить многие льготы», – подчеркнул Тимченко.

В ходе обсуждения депутат от КПРФ Николай Осадчий поинтересовался, что будет с депутатами местных дум, которые в результате таких укрупнений будут упразднены. Глава комитета ГД по федеративному устройству Алексей Диденко предложил дать возможность главам поселений и местным думам доработать срок, и только после этого проводить преобразования.

Тимченко заявил, что население и местная власть сами определят, в каких случаях муниципальные районы и городские округа должны будут оставить свой статус, а в каких – превратиться в муниципальный округ.

Представитель фракции КПРФ Вера Ганзя со своей стороны поинтересовалась, не будет ли этим законом окончательно похоронено местное самоуправление. «Я не считаю, что мы принятием этого закона подрываем устои государства», – сказал в ответ Тимченко, пояснив, что такие акты – залог успешного развития государства в целом.

Комментируя очередные преобразования, еще один депутат от КПРФ Алексей Куринный высказал опасение, что население может оказаться оторвано от принятия решений, поскольку «будет 20-30 депутатов» на всю область, которые станут решать все вопросы.

В ответ Диденко отметил, что в России есть такие сельские территории, где весь бюджет равен содержанию административного аппарата, и именно их должно коснуться нововведение. При этом, утоочнил депутат, в 24 субъектах РФ этот процесс укрупнения уже идет.

Переходный период для преобразований установлен до 1 января 2025 года.

В результате законопроект в первом чтении был принят. Против выступили представители КПРФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.19

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