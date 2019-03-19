Прожиточный минимум в регионах России посчитают по единым правилам

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении поправки в закон «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума. Как передает корреспондент РИА «Новый День», одно из изменений касается единых правил расчета прожиточного минимума в регионах.

Ко второму чтению депутатами от фракции «Единая Россия» была предложена поправка, предусматривающая единую и обязательную для всех регионов методику определения прожиточного минимума пенсионеров.

«Поправка наших коллег была поддержана председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», – прокомментировал проект спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует пресс-служба нижней палаты.

Володин подчеркнул, что законопроект был подготовлен в рамках реализации Послания президента РФ Владимира Путина. «Его цель – поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата».

Спикер Госдумы напомнил, что законопроект устанавливает, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.

«Уже на этой неделе мы примем его в третьем чтении, чтобы закон как можно скорее заработал. Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%. При этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически», – сказал председатель нижней палаты парламента.

Третье чтение законопроекта намечено в Госдуме на четверг, 21 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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