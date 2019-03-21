Банки сопротивлялись – их убедил Путин: Госдума одобрила ипотечные каникулы

Обещанные президентом РФ Владимиром Путиным ипотечные каникулы для россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию, стали ближе к реальности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Госдума единогласно одобрила соответствующий законопроект, внесенный представителями всех парламентских фракций.

Ипотечные каникулы подразумевают предоставление заемщику отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным кредитам. Банкам будет запрещено применять к ним санкций, а квартира не может быть изъята банком, если она является единственным жильем должника.

Эти нововведения поддержало правительство РФ и все депутатские фракции, настороженность документ вызвал только у банковского сообщества, сообщил парламентариям спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как выяснилось, убедить банки удалось лишь накануне, для этого в ситуацию пришлось вмешаться лично главе государства.

«Да, первая реакция крупнейших банков и банкиров была отрицательной», – подтвердил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пояснив, что, по его мнению, представители кредитных организаций «просто не вчитывались в законопроект» и не просчитали последствия его принятия. «Чисто эмоциональная первая реакция, без вдумчивого рассмотрения предложенных норм», – сообщил он.

При этом, похоже, что банкам в ближайшее время придется вдумчиво рассмотреть и другое предложение – о снижении ставок по ипотеке до 8% и ниже. О возможности такого диалога сообщил спикер Госдумы, отметив, что пока можно было бы изменить ставку согласно предложению президента РФ хотя бы для отдельных социальных групп населения.

В ходе обсуждения законопроекта, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг не преминул напомнить коллегам, что его фракция еще два года назад вносила такой же законопроект, однако в тот раз правительство почему-то посчитало, что ипотечные каникулы только ухудшат положение заемщиков: банки будут вынуждены искать источники компенсировать не полученные доходы, и повысят ставки по кредитам.

«Вы были в одиночестве, а данный законопроект внесен фракциями ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», – с улыбкой отметил Володин. – Если бы [соавторы в тот раз] убедили всех в правильности этого решения, возможно, мы приняли бы раньше этот законопроект. Но банки мы не смогли убедить с товарищем Аксаковым, их убедил вчера наш президент Владимир Владимирович Путин. Видите, как жизнь сложна. Инициатива – это только полдела».

На сбор поправок к законопроекту об ипотечных каникулах депутаты отвели две недели. Рассмотреть документ в окончательном виде они намерены до пасхальных каникул.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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