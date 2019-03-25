В Госдуму внесен законопроект о повышении пенсий для сельских жителей

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект о надбавке к пенсиям граждан, которые имеют общий трудовой стаж в сельском хозяйстве от 35 лет, передает iReactor со ссылкой на пресс-службу главы комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослава Нилова, который выступил соавтором документа.

Проект, предложенный депутатами ЛДПР и представителями Совфеда, предлагает установить повышенную фиксированную выплату к пенсии по старости или инвалидности. Сумма будет равна 25% от пенсии гражданина, который проработал от 35 лет и более в сельском хозяйстве.

В пояснительной записке к документу отмечается, что бывают такие ситуации, когда гражданин, который имеет огромный стаж работы в сельском хозяйстве, вынужден переехать на новое место жительства из-за тяжелого состояния здоровья или необходимости получения ухода. В настоящий момент, если гражданин переезжает, то он лишается соответствующей надбавки. По мнению авторов законопроекта, подобная система не является справедливой. В документе оговаривается, что выплата будет закреплена за гражданином, который получил на нее право.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.03.19

В России вырастет минимальная цена на шампанское. / Госкорпорация на Ямале ищет детектива. / Депутат Госдумы: «Мы переживаем за интересы сербского народа и его безопасность». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»