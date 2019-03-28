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Четверг, 28 марта 2019, 14:01 мск

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В Дагестане задержан еще один подрывник московского метро

Фото: кадр оперативной съемки ЦОС ФСБ России

В Дагестане задержан еще один подозреваемый в совершении терактов в московском метро в 2010 году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что к террористической атаке причастны члены бандгруппы Магомедали Вагабова, уничтоженного вместе с другими боевиками в 2010 году в ходе спецоперации. В ходе расследования в тесном взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России следствием установлен и 27 марта задержан в Дагестан еще один член террористической группы.

«В настоящее время подозреваемый доставлен в Москву, сегодня ему планируется предъявить обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в СКР.

Напомним, теракты на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» были совершены 29 марта 2010 года. В результате террористической атаки тогда погибли 40 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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