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Пятница, 29 марта 2019, 19:23 мск

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Доплата за стресс: в Госдуме поддержали идею Минтруда РФ

Идея министерства труда и социальной защиты РФ ввести доплату работникам за неудобный график, повышенные нагрузки и большое число стрессов на работе вызвала одобрение в Госдуме. Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что такая инициатива должна быть рассмотрена.

«В Трудовом кодексе написано, что сверхурочные работы – это не более 120 часов в году. Однако эту норму никто не соблюдает. Поэтому, я считаю, что это достойная для рассмотрения инициатива, – подчеркнула депутат в комментарии iReactor.

Согласно проекту минтруда, такие изменения в первую очередь коснутся полицейских, медицинских работников, педагогов, журналистов, бухгалтеров, а также авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта.

Ранее секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель обращал внимание, что перегрузки на работе и негативные эмоции плохо отражаются на здоровье граждан, и в результате падает производительность труда.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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