«Это для удовольствия»: охотничий билет в России станет платным

Получение охотничьего билета в России станет платным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня бюджетный комитет Государственной думы одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение госпошлины в 500 рублей за получение этого документа. Эти средства авторы инициативы из Заксобрания Забайкальского края предложили зачислять в региональные бюджеты.

Сейчас охотничий билет выдается в России бесплатно – при этом бюджеты регионов оплачивают его изготовление и администрирование этой услуги. Будет только справедливо, считают в правительстве РФ, если эти средства получат бюджеты субъектов федерации.

Полной замены уже выданных билетов при этом не предполагается, сообщил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. Устанавливать размер пошлины регионам при этом не доверят – эти полномочия останутся у федеральных властей.

Между тем эта идея вызвала недовольство фракции КПРФ. «Наша фракция не будет поддерживать этот законопроект, – заявил первый зампредседателя бюджетного комитета, коммунист Валентин Шурчанов. – С учетом того, что в стране много охотников и у них много ружей».

«Ну и ладно, – оптимистично отозвался Макаров. – Я только один аргумент приведу – у нас человек, когда получает паспорт, – платит госпошлину. А за охотничий билет, вы говорите, платить не надо. С моей точки зрения, за паспорт бы не надо платить, так как его человек обязан получить, и странная достаточно ситуация, когда человек платит за то, что обязан сделать. Он в этот момент еще школьник, денег не зарабатывает, за него платят родители, и они обязаны заплатить. А вот охотничий билет – это для удовольствия».

Охотничий билет не всегда нужен для удовольствия, возразил «единоросс» Геннадий Кулик. «Мне лет пять назад подарили тульское ружье, – отметил он. – Я его даже не распаковывал. Но меня предупредили: если нет охотничьего билета, вы не имеете права иметь оружие».

«Я думаю, государство не даст согласие на привлечение вас к ответственности, и на то, чтобы в отношении вас проводились следственные действия, – пошутил Макаров. – А, у вас уже есть билет? А я уже подумал, что вы сейчас дали признательные показания».

Поправки в Налоговый кодекс на заседании комитета большинством голосов одобрили. Планируется, что на пленарном заседании Госдуме рассмотрит их 16 апреля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.04.19

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