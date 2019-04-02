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Вторник, 2 апреля 2019, 11:54 мск

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Депутаты Госдумы хотят начинать заседания на час-два позже

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Нижняя палата парламента намерен изменить график проведения пленарных заседаний и начинать их на час или два позже. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с таким предложением выступили главы думских комитетов.

«Руководители комитетов предлагают рассмотреть вопрос начала работы Государственной думы пленарного заседания либо в 11, либо в 12 часов, – уточнил он. – Это дает им возможность рассматривать утром вопросы оперативного порядка, возможно, провести заседания комитетов».

Володин обратился к руководителям партийных фракций с просьбой обсудить это предложение. Если оно будет одобрено, заседания Госдумы будут сдвинуты на час, и завершаться будут либо в 15, либо в 16 часов.

Сейчас пленарные заседания Госдумы начинаются в 10:00 и завершаются в 14 часов со вторника по четверг. Заседания комитетов, как правило, проходят по понедельникам, пятницам, и после пленарных заседаний – во второй половине дня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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