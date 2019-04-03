Демографический план Путина под вопросом: в России растет смертность населения

В 32 регионах России в 2018 году выросла смертность, в целом население страны за прошлый год сократилось на 99,7 тысяч человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая сегодня «на правительственном часе» в Государственной думе. По ее словам, возможности обеспечить демографический рост, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, только за счет стимулирования рождаемости ограничены.

Голикова отметила, что в репродуктивном возрасте сейчас находится только 35 млн женщин, и их доля в составе населения снижается. В правительстве РФ решили, что на рост численности населения может повлиять снижение смертности и рост продолжительности жизни. Однако, как выяснилось, в 2018 году в 32 регионах страны выросла смертность.

«Но ресурс в регионах для ее снижения есть, – заявила Голикова. – Псковская область, где был раньше самый высокий показатель смертности, смогла в 2018 году снизить ее более, чем на 3%, а это дало 7% вклада в общую ситуацию по смертности населения. И планирует еще сократить на 13% до 2024 года».

Регионы, по словам Голиковой, крайне неохотно устанавливают плановые значения показателей смертности – или планируют такое снижение, которое измеряется только десятыми долями процента.

Еще одна возможность для увеличения рождаемости – сокращение количества абортов, считают в правительстве. «Ежегодно фиксируется больше 750 тысяч прерываний беременности, и только пятая часть из них – по медицинским показаниям, – сообщила Голикова. – Работа с такими женщинами – еще один резерв для повышения рождаемости». Вице-премьер особо отметила Уральский и Сибирский федеральные округа, подчеркнув, что на этих территориях «доля женщин в репродуктивном возрасте выше, чем в среднем по России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.04.19

В правительстве РФ не могут понять причины нищеты россиян. / Палата адвокатов забраковала президентский законопроект о судебной экспертизе в СК. / Россиянки стали значительно позже рожать первенца. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»