Итоги работы правительства РФ: нищета, инфляция, болезни, рост смертности и количества олигархов

В России происходит социальный геноцид – так охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в стране депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, выступая сегодня в нижней палате парламента на «правительственном часе», посвященном четырем социальным нацпроектам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с трибуны Госдумы парламентарий обратил внимание, что за пять лет реальные доходы граждан в России уменьшились на 11%, рост цен на товары первой необходимости и услуги при этом составил 27%. «К категории бедных относится сегодня 19,3 млн наших граждан, причем это не бедность в понимании цивилизованных стран – это уровень нищеты и физиологического выживания, – подчеркнул Куринный. – В зоне бедности и потребительского риска сегодня проживает 57,6% граждан, закономерно растет закредитованность населения, которая составляет 16 трлн рублей».

На этом фоне рост состояний олигархов представляется вопиющей несправедливостью, подчеркнул депутат. «Децильный коэффициент (отношение средней величины доходов 10% богатых к среднедушевому доходу 10% беднейшей части населения, – ред) приближается к катастрофичной цифре 16-17, – предупредил г Куринный. – В то время, как во Франции он равен 9 – а что случается на этом фоне, вы можете каждый день наблюдать на экранах телевизоров».

По оценке парламентария, еще больше ситуацию в России обострила пенсионная реформа, ряд фискальных мер, инициированных правительством РФ, системная оптимизация социальной сферы и массовая убыль населения. «Все это можно охарактеризовать как «социальный геноцид», – подчеркнул Куринный.

В то же время он обратил внимание, что доверие к институтам власти, включая президента, находится на крайне низком уровне. «Нацпроекты – это всего лишь попытка сгладить положение и потратить на общественные нужды немалую сумму, – пояснил Куринный. – Но это тоже не деньги президента или правительства. Они собраны с наших же граждан, и бедные вновь заплатят больше, чем богатые».

При этом, как считает депутат, нацпроекты не спасут ситуацию. Так, для здравоохранения, по данным ВОЗ, необходимо финансирование на уровне 6% от ВВП. В России даже с учетом нацпроекта будет максимум 4%, подчеркнул Куринный, отметив, что при этом в России смертность в трудоспособном возрасте, смертность от сердечнососудистых и онкологических заболеваний в полтора-два раза выше, чем в Европе.

Положительным эффектом нацпроекта должно стать частичное восстановление первичной сети медучреждений, считает депутат – при этом он напомнил, что эти же учреждения ранее были закрыты в рамках оптимизации. «Мы сначала калечим, а потом тратим огромные средства на то, чтобы восстановить», – констатировал Куринный.

Между тем, как отметил депутат, хуже обстоят дела в сфере образования – здесь необходимый объем финансирования составляет 5,5 – 6% от ВВП. «Для сравнения – в Швеции 7,6, Финляндия 7,1, Франция – 5,5, Афганистан – 3,9%», – сказал он и уточнил, что в России этот показатель ниже, чем в Афганистане – 3,6%. «С учетом нацпроекта, может быть, дотянем до 4% к 2024 году», – выразил надежду парламентарий.

Ниже необходимого объем финансирование также в сфере науки, демографии, спорта. «Реализация нацпроектов – совершенно недостаточная мера для улучшения положения граждан. Мы убеждены, что для развития России нужно другое правительство», – подытожил Куринный, добавив, что коммунисты намерены следить за расходованием каждой копейки на реализацию нацпроектов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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