«Единая Россия» устроила бойкот в Госдуме: партия власти отказалась ограничить рост цен на бензин

Сегодня нижняя палата российского парламента отклонила сразу два законопроекта, которые предполагают ограничение роста цен на бензин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложения коммунистов и «эсеров» представители большинства из «Единой России» назвали юридически невыверенными и грозящими дефицитом топлива. В ответ думская оппозиция упрекнула «единороссов» в том, что они назвали неграмотными президента РФ Владимира Путина и правительство РФ под руководством председателя «ЕР» Дмитрия Медведева.

Бурная дискуссия в нижней палате парламента разгорелась из-за законопроектов депутатов от «СР» и КПРФ. Первые предложили ограничить годовой рост цен на топливо процентом прогнозируемой в бюджете инфляции, вторые – дать право правительству РФ устанавливать предельные торговые надбавки на ГСМ.

«Эсер» Олег Нилов напомнил коллегам, что в России и так фиксируются минимальные и максимальные цены на алкоголь и табачную продукцию, поэтому вполне реально ограничить и максимальный рост цен на топливо уровнем инфляции. «Члены правительства уже заявили, что цены на бензин вырастут не выше инфляции, – напомнил он. – Ничего не мешает закрепить это в законе».

Депутат отметил, что сейчас стоимость бензина на АЗС серьезно различается от региона к региону, а торговая наценка составляет до 20%, – при том, что в мировой практике она не выше 10%. «Давайте заставим нефтяников учитывать интересы нашего народа, который является владельцем этих несметных нефтяных богатств», – предложил он, напомнив, что с 2012 цены на топливо выросли в полтора-два раза, «а наши нефтяники все не могут свести концы с концами».

«Автомобиль становится роскошью для работающих людей, я уже не говорю о пенсионерах, для которых поездка на дачу становится проблемой – где взять денег, чтоб залить в бак бензина», – констатировал Нилов.

Коммунист Валерий Рашкин, в свою очередь, подчеркнул, что рост цен на бензин сейчас носит не рыночный характер, и посоветовал «единороссам» не применять формулу «рынок все отрегулирует». «Это связано с реализацией налогового маневра, – подчеркнул он. – Правительство РФ искусственно через эти нормативы регулирует цены на внутреннем рынке, причем в сторону их увеличения».

Как считает Рашкин, «маневр» кабинета министров показал, что ставка была сделана на поддержку экспорта нефти и нефтепродуктов, а рядовые потребители при этом получили скачок цен. Чтобы не допустить таких скачков в дальнейшем, коммунисты и предложили установить предельные торговые надбавки на ГСМ. Рашкин подробно остановился на юридических аспектах своего предложения, пояснив, что подобные инструменты уже действуют в России в отношении других товаров, такое право дает федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Перечень продукции товаров и услуг, цены на которые подлежат госрегулированию, согласно указу президента РФ от 1995 года, устанавливает правительство.

Между тем, ни один из законопроектов не получил поддержки «единороссов». В частности, депутат Виктор Зобнев от лица думского комитета по экономической политике заявил, что правительство и так обладает достаточными полномочиями в этой сфере, а сами документы КПРФ и «СР» противоречат другим федеральным законам, юридически неправильно изложены и риски в них не просчитаны.

«Единоросс» отметил, что введение госрегулирования цен на бензин приведет к дефициту ГСМ и росту цен на топливо. В стоимости бензина заложена добыча и транспортировка, а «добывать нефть в сибирских болотах чуть сложнее, чем на саудовском полуострове», – уточнил Зобнев. «Жить надо в рынке и в тех отношениях, которые сегодня уже сложились», – считает он.

«Что значит – юридическая неопределенно? – удивился Рашкин критике своего законопроекта. – Вы хотите сказать, что Путин неграмотен юридически? Правительство и вы же, «Единая Россия», принявшие закон о госрегулировании цен, неграмотны? Или вы хотите сказать, что указ президента невыверен? Вы сами себе противоречите, «Единая Россия».

Рашкин напомнил, что премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вскоре предстоит отчитываться перед Госдумой о своей работе. «Чем? Снижением экономических показателей? Снижением производства? Повышением цен? Этим он будет отчитываться? Увеличением митингов на улице? Да за этот отчет он одну награду должен получить у нас в Госдуме – это отставку правительства Российской Федерации», – заявил Рашкин.

«Я диву даюсь тому, что слышу с этой трибуны. Оказывается, нельзя регулировать цены, это подорвет основы рынка, – «удивился» и депутат-«эсер» Валерий Гартунг. – А как же мы регулируем торговые наценки на жизненно важные товары в магазинах? А тарифы ЖКХ? Это все действующие нормы. А вы говорите – это нельзя применять. Или когда эти инструменты применяет правительство, у вас вопросов не возникает?»

Несмотря на аргументы оппозиции, законопроект «эсеров» поддержало 97 депутатов, идею коммунистов – 95. Представители «Единой России» предпочли бойкотировать голосование, вообще не принимая в нем участия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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