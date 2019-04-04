«Эта история о неуважении»: Володина попросили «привести в чувство» правительство РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента вновь прозвучала жесткая критика в адрес правительства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков попросил спикера нижней палаты Вячеслава Володина привести в чувство федеральный кабинет министров. Поводом для этого стал депутатский запрос по острым для автомобилистов проблемам, ответ на который парламентарии ждут уже два месяца.

Лысаков напомнил об инициативе правительства по снижению ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. «На фоне тотальной коммерциализации дорожного движения такой шаг будет воспринят, не как забота о безопасности наших граждан, а как попытка залезть в их карман», – подчеркнул Лысаков, отметив, что два месяца назад Госдума приняла протокольное поручение двум комитетам, касавшееся двух запросов в правительство РФ.

По словам депутата, кабинету министров были заданы вопросы по статистике ДТП из-за превышения скоростного режима, и о полномочиях ГИБДД. «Почему скоростной режим на федеральных дорогах в четыре полосы не соответствует их категорийности? Скоростные режимы были приняты еще в начале прошлого века. Когда уберут кормушки с федеральных трасс? Это ничем не мотивированное ограничение скорости до 40-50 км, это знаки «Ремонт дорог», когда ремонтные работы давно закончены, а камеры все равно продолжают собирать деньги. Кто за это отвечает персонально?», – перечислил Лысаков основные претензии автомобилистов.

Депутат также напомнил, что вице-премьер РФ Максим Акимов приостановил свое поручение по скоростному режиму, решив изучить этот вопрос и пересмотреть ситуацию с частно-государственным партнерством. «Что такое частно-государственное партнерство в этой сфере? Это часто непонятные люди, гражданские лица, которые прячутся в кустах на своих личных автомобилях, со взятыми в аренду камерами фото-видеофиксации, – заявил Лысаков. – Я бы назвал это арендой государственной власти, что совершенно недопустимо».

По его словам, запросы в правительство ушли, но чиновники не спешат отвечать на неприятные вопросы. «Один ответ пришел пару дней назад по факсу, он не слишком содержателен, – сообщил Лысаков. – В наш комитет ответа не пришло вообще».

Парламентарий попросил спикера Госдумы использовать свой авторитет и «привести в чувство если не все правительство, то отдельных чиновников точно».

«Эта история не только о неуважении к депутатскому корпусу. Эта история выглядит очень неприлично, потому что в нашем лице мы видим факт игнорирования наших избирателей», – заявил депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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