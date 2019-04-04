Госдума разрешила выжить муниципальным телеканалам

Муниципальные телевизионные каналы получили шанс выжить в условиях всеобщей цифровизации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект Госдума одобрила сегодня в первом чтении.

Представляя этот документ, депутат-«единоросс», сын знаменитого актера Сергей Боярский обратил внимание, что телевидение сегодня россияне могут смотреть, в частности, в «цифре», «аналоге» – через антенну, и по кабелю. Именно в последнюю группу авторы законопроекта предложили в обязательном порядке включить местные муниципальные телеканалы.

«В кабельных сетях есть двадцатка общедоступных федеральных обязательных каналов, перечень которых утвержден, – отметил Боярский. – Они распространяются одинаково, бесплатно во всех кабельных сетях. В 2016 году Госдума закрепила 21 позицию в кабельных сетях за региональным каналом. Таких в стране всего около 200, 81 из через конкурс получил право базироваться на 21 кнопке – бесплатно».

Теперь парламентарии предлагают закрепить на 22 кнопке в каждом муниципалитете один местный канал. Сейчас операторы кабельных сетей передвигают их по собственному желанию, а на 22 позиции, как правило, находятся телемагазины. «Есть такая особенность – когда меняют частотный план и двигают канал, например, с 49 кнопки на 51, он может вообще исчезнуть с принимающего устройства, и появится снова только после обновления и перезапуска системы поиска. Люди пожилые с техникой на «вы», и не всегда могут с этим справиться», – пояснил Боярский, подчеркнув, что при этом муниципальные каналы платят за нахождение в кабельных сетях.

Обязательным условием для местных каналов станет отведение 20% эфирного времени муниципальным новостям. Таких каналов в России насчитывается более 500 – выиграть право бесплатно получить 22 кнопку смогут около 200 из них, пояснил Боярский.

Оппозиция, услышав это жесткое условие, привычно насторожилась. «Не получится так, что право получит только та компания, которая показывает, как замечательно работает глава района и глава муниципального образования – сейчас они только роды не принимают в новостях, но я думаю, и до этого дойдет», – поинтересовался либерал-демократ Александр Шерин.

Боярский заверил, что не все региональные каналы, которые уже получили право на 21 кнопку – проправительственные. К тому же решение будет принимать федеральная комиссия без учета мнения региональных властей, добавил глава профильного думского комитета Леонид Левин.

Это не убедило либерал-демократов. «Выиграют те, кто будет хвалить местную власть», – резюмировал Андрей Свинцов, предложив за счет федеральных средств дать возможность получить кнопки 5-6 различным телеканалам.

«Да, много вопросов, – признала «единоросс» Ольга Тимофеева. – Но мы не просто выполняем поручение президента и даем возможность знакомиться с информацией – мы даем возможность выжить тем редакциям, которые еще остались».

Законопроект в первом чтении одобрили 385 депутатов при одном воздержавшемся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.04.19

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